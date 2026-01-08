FİNANS

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 8 Ocak 2026 Perşembe: İşte BIST 100 endeksi

Canlı borsa 8 Ocak 2026 Perşembe! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 artışla 12.034,94 puandan başladı. İşte 8 Ocak 2026 canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 8 Ocak 2026 Perşembe: İşte BIST 100 endeksi

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmayı sürdürüyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,04 yükselişle 12.028,84 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. İşte hisse senedi olanlar için 8 Ocak 2026 Perşembe borsa son durum...

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 8 Ocak 2026 Perşembe: İşte BIST 100 endeksi 1

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,10 puan ve yüzde 0,05 artışla 12.034,94 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi yüzde 0,15 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,86 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 2,45 ile tekstil deri oldu.

CANLI BORSA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
289.25
2.845.058.814,50
% -0.52
10:43
ASELS
264.25
2.425.901.433,25
% 0.28
10:43
SASA
2.53
2.355.303.026,89
% -9.96
10:43
TEHOL
18.75
1.555.889.207,94
% -9.42
10:43
ISCTR
14.42
1.370.491.875,31
% 0
10:43

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalarda, ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesinin olası sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler sürerken, kar satışları ve yatırımcıların temkinli davranmasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.

Yatırımcıların yeni yılla birlikte portföy tercihlerini tekrar değerlendirmesi, yaşanan jeopolitik gerilimler ve açıklanan makroekonomik veriler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin de içinde bulunduğu istihdam raporu öncesi iş gücü piyasasına ilişkin açıklanan veriler yatırımcıların odağına yerleşti.

ADP Araştırma Enstitüsü'nün dün açıklanan ulusal istihdam raporuna göre, ülkede özel sektör istihdamı geçen yıl aralıkta 41 bin kişiyle beklentilerin altında artarken, JOLTS açık iş sayısı da geçen yıl kasımda 7 milyon 146 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Analistler, verilerden alınan sinyallerde ABD iş gücü piyasasında kademeli ama belirgin bir soğumanın öne çıktığını ifade ederek, bugün açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvurularından alınacak sinyallerin ülkedeki istihdam piyasası hakkında daha çok bilgi vermesini bekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde üretici enflasyonu, ABD'de dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.100 ve 12.200 puanın direnç, 12.000 ve 11.900 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
