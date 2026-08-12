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CANLI BORSA | Borsa yatay seyirle başladı: 12 Ağustos 2026 BIST 100

Canlı borsa 12 Ağustos 2026 Çarşamba! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 13.704,98 puandan başladı. İşte 12 Ağustos 2026 canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

CANLI BORSA | Borsa yatay seyirle başladı: 12 Ağustos 2026 BIST 100

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 değer kaybederek 13.704,52 puandan tamamlamıştı.

CANLI BORSA | Borsa yatay seyirle başladı: 12 Ağustos 2026 BIST 100 1

BORSA GÜNE YATAY SEYİRLE BAŞLADI

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 0,46 puan artışla 13.704,98 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi yüzde 0,29 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,34 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,78 ile ticaret oldu.

CANLI BORSA | Borsa yatay seyirle başladı: 12 Ağustos 2026 BIST 100 2

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da kalıcı uzlaşı sağlanamamasıyla jeopolitik belirsizliklerin sürmesine karşın teknoloji şirketlerinin bilançolarından gelen olumlu sinyaller risk iştahını destekledi. ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'deki enflasyon verilerinin yanı sıra ABD'de haftalık mortgage başvuruları ve bütçe dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.900 puanın direnç, 13.600 ve 13.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
GUNDG
1995
2.125.436.125,00
% -4.04
10:02
ASELS
364.5
1.990.911.118,00
% 2.32
10:12
TUPRS
344.25
1.196.576.269,00
% 2.3
10:12
THYAO
302.25
1.120.549.239,25
% 0.42
10:12
KTLEV
53.1
1.083.771.786,53
% 8.5
10:12
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