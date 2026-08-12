Hesaplar değişiyor! Dev kurumdan rakamlı tarihli altın tahmini

Altın fiyatlarındaki son dönemde yaşanan hareketlilik hem altın yatırımcılarının hem de dev kurumların radarında. Son olarak RBC Capital Markets'tan gelen 2027 tahminleri dikkatleri üzerine çekti.

CNBC-e'de yer alan habere göre; banka, ons altın için üç farklı senaryo ortaya koydu. En iyimser tahmine göre fiyatın 2027 yılı boyunca ortalama 5 bin 296 dolar seviyesinde olmasının beklendiği aktarıldı.

Ons altın 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 10.39 itibarıyla 4.406,55 dolar seviyesinde seyrediyor.

RBC'NİN ALTIN SENARYOLARI

RBC'nin yüksek fiyat senaryosunun, altının 2027'de 5 bin dolar seviyesinin üzerinde kalabileceğine işaret ettiği belirtildi.

Bankanın çeyreklik tahminleri şu şekilde sıralandı:

2027 1. çeyrek: 5.249 dolar

2027 2. çeyrek: 5.297 dolar

2027 3. çeyrek: 5.321 dolar

2027 4. çeyrek: 5.318 dolar

2027 ortalaması: 5.296 dolar

RBC'nin ana senaryosunun ise çok daha temkinli olduğu vurgulandı. Buna göre; bankanın, 2026'da ons altının ortalama 4 bin 577 dolar seviyesinde olmasını beklediği aktarıldı. 2026'nın üçüncü çeyreği için 4 bin 558 dolar, dördüncü çeyreği için ise 4 bin 370 dolar tahmininin bulunduğu kaydedildi. 2027'de ise baz senaryoda ortalama fiyatın 4 bin 225 dolar olarak öngörüldüğü aktarıldı.

Söz konusu tahminin, altının mevcut yüksek seviyelerini koruyabileceği fakat yılın başlarında görülen sert yükselişleri aynı hızla sürdüremeyebileceği anlamına geldiği belirtildi.

RBC'nin üçüncü senaryosunun ise altın yatırımcıları açısından çok daha sert bir tablo ortaya koyduğu vurgulandı. Bankanın kötümser tahmininde ons altının 2027 ortalamasının 3 bin 661 dolar olarak hesaplandığı kaydedildi.

Çeyreklik tahminler ise şu şekilde aktarıldı:

2027 1. çeyrek: 3.500 dolar

2027 2. çeyrek: 3.686 dolar

2027 3. çeyrek: 3.729 dolar

2027 4. çeyrek: 3.757 dolar

Bu durumda RBC'nin en yüksek ve en düşük senaryoları arasında 2027 ortalaması bakımından yaklaşık 1635 dolarlık fark bulunduğu işaret edildi.