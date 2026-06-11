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CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 11 Haziran 2026 BIST 100

Canlı borsa 11 Haziran 2026 Perşembe! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 yükselişle 13.785,85 puandan başladı. İşte 11 Haziran 2026 canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 11 Haziran 2026 BIST 100
HALKB 3,58%

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün yatay seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,02 artışla 13.744,64 puandan tamamladı.

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 11 Haziran 2026 BIST 100 1

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 41,21 puan ve yüzde 0,30 artışla 13.785,85 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,57, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,14 ile elektrik oldu.

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 11 Haziran 2026 BIST 100 2

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin yeniden şiddetli çatışmalara dönüşebileceği endişeleriyle risk iştahı azalırken yurt içinde Halkbank'ın banka aleyhine açılan davanın ABD mahkemesinin onayıyla tamamen sona ereceğini açıklamasıyla bankacılık hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izleniyor.

Söz konusu gelişmenin ardından açılışta Halkbank'ın hisseleri yüzde 3,93 arttı.

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 11 Haziran 2026 BIST 100 3

Öte yandan yurt içinde TCMB'nin faiz kararı takip edilecek.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, haziran ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ECB faiz kararı, ECB Başkanı Lagarde'ın basın toplantısı, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 puanın direnç, 13.600 ve 13.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
383.75
1.368.378.882,25
% 1.86
10:09
EUPWR
100
822.608.431,05
% 3.52
10:09
HALKB
46.86
784.903.191,44
% 3.58
10:09
ASTOR
285.5
584.611.753,25
% 0.18
10:09
EKDMR
67.5
464.693.069,00
% 5.47
10:09
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