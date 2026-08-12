Yeni sistemle maliyet yok denecek kadar azaldı: 'Para kalıyor'

Ordu'nun Altınordu ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan Öziş kardeşler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yüzde 50 hibe desteğiyle geçen yıl yaklaşık 17,5 dönümlük fındık bahçelerine file sistemi kurdu. Sistem sayesinde daha önce yaklaşık 25 işçiyle 4 günde topladıkları ve 100 işçi ücreti ödedikleri bahçelerini, 20 işçi ücreti vererek, çok daha az maliyetle hasat eden üreticiler, hem işçilik maliyetlerini düşürdü hem de zamandan tasarruf etti.

Böylece hem işçilik ihtiyacı azalıyor hem de üreticiler günlerce süren geleneksel hasat yöntemine göre önemli ölçüde zaman kazanıyor.

"FİLEYİ SERMEK VE FINDIĞI TOPLAMAK TOPLAM MALİYET 20 İŞÇİ ÜCRETİ"

Fındık üreticisi Halil Öziş, işçilik maliyetlerinin kendilerini file sistemini araştırmaya yönelttiğini belirtti

Öziş, "Bizim arazilerimiz Karadeniz Bölgesi'nin en zor arazileri, taşlık, yamaç ve engebeli. Projeye geçen yıl başvurduk ve hibemiz çıktı. Devletimiz yüzde 50'sini karşıladı, gerisini de biz karşıladık. Geçen yıl yaklaşık 17,5 dönüm olan arazimize serdik. Biz burayı normalde 26 kişilik ekiple 4 günde topluyorduk, yaklaşık 100 işçi ücreti gidiyordu. File sistemini getirdikten sonra bu fileyi sermek ve toplamak dahil yaklaşık 20 işçimiz gidiyor. Normalde 2 kişilik bir aile bir haftada toplayabilir, işçilik parası da üreticide kalıyor. Ben tüm üreticilere kesinlikle file sistemini tavsiye ederim" dedi.

"BU SİSTEMLE 50 KİŞİNİN TOPLADIĞI YERİ 10 KİŞİYLE TOPLUYORSUN"

Mehmet Öziş de file sisteminin özellikle yevmiye maliyetlerini büyük ölçüde azalttığını ifade etti.

Öziş "Bizleri büyük seviyede yevmiye olayından kurtarıyor. Bunda taş, diken ve yamaç gibi derdi yok. İyi serilirse 50 kişinin topladığı yeri 10 kişiyle toplayabiliyorsun, çok büyük faydası var. File sistemi ile evdeki 2 kişi 5 ton fındığını rahatlıkla toplayabilir. Yüzde 90 meyilli arazide bile kullanılabilir. Normalde 5 ton fındık için 100-125 işçi ücreti gider ama bu şekilde 2 kişi 10 günde toplar" diye konuştu.



Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır