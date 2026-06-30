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CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 30 Haziran 2026 BIST 100

Canlı borsa 30 Haziran 2026 Çarşamba! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 yükselişle 14.220,08 puandan başladı.

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 30 Haziran 2026 BIST 100

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,64 değer kaybederek 14.183,21 puandan tamamlamıştı.

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 30 Haziran 2026 BIST 100 1

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 36,87 puan ve yüzde 0,26 artışla 14.220,08 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,14, holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,20 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 0,40 ile ulaştırma oldu.

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 30 Haziran 2026 BIST 100 2

Küresel piyasalar, ABD ile İran'ın bugün Katar'ın başkenti Doha'da görüşeceğine yönelik haber akışı ve teknoloji hisselerinde görülen yükselişlerle pozitif seyrediyor.

Hafta sonu artan jeopolitik gerginliklerin taraflardan gelen açıklamalarla hafiflemesi küresel piyasalarda risk algısının azalmasını sağladı.

İran ve ABD'nin saldırıları durdurma ve görüşmeleri yeniden başlatma konusunda anlaşmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın toplantı talebinde bulunduğunu, toplantının bugün Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurması küresel piyasalarda risk iştahını artırdı.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı ve enflasyon ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puanın direnç, 14.100 ve 14.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
364.25
2.737.290.666,75
% 1.89
10:40
THYAO
328.25
2.191.183.215,75
% -0.23
10:40
TRALT
46.64
1.313.168.593,98
% 2.51
10:40
EREGL
42.1
1.268.046.414,60
% 2.18
10:40
AKBNK
77.75
1.217.259.498,70
% 0.71
10:40
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