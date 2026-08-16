FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Yılın ilk yarısında 23,1 milyon varil petrol üretildi

Türkiye'nin yurt içi petrol üretimi yılın ilk yarısında 23,1 milyon varile ulaşırken doğal gaz üretimi 1 milyar 641 milyon metreküpü aştı.

Yılın ilk yarısında 23,1 milyon varil petrol üretildi

Türkiye'nin yurt içindeki petrol üretimi, 2026'nın ilk 6 ayında 23,1 milyon varile ulaşırken doğal gaz üretimi 1 milyar 641 milyon metreküpü aştı. Yerli ve milli enerji kaynaklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmaların yılın ilk yarısında da sürdüğü bildirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının açıklamasına göre, başta Gabar petrolü ve Karadeniz doğal gazı olmak üzere Türkiye'nin yurt içi kaynaklarının üretime kazandırılması için çalışmalar devam ediyor.

PETROL ÜRETİMİNDE GABAR'IN PAYI YÜZDE 60

Ocak-haziran döneminde Türkiye'nin toplam yurt içi petrol üretimi 23,1 milyon varil olarak gerçekleşti. Bu miktarın 21,8 milyon varillik bölümü Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından üretildi. Toplam petrol üretiminde en yüksek pay ise yüzde 60 ile Gabar sahasına ait oldu.

Aynı dönemde doğal gaz üretimi 1 milyar 641 milyon metreküp seviyesini geride bıraktı. Bunun 1 milyar 608 milyon metreküplük kısmını TPAO üretirken, özel sektör şirketleri 33 milyon metreküplük üretim gerçekleştirdi. Toplam doğal gaz üretiminin yüzde 92'si ise Sakarya Gaz Sahası'ndan sağlandı.

BAYRAKTAR: DOĞAL GAZ ÜRETİMİNİ İKİ KATINA ÇIKARACAĞIZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli petrol ve doğal gaz üretiminin artarak sürdüğünü belirtti. Bayraktar, Gabar'da açılan yeni kuyularla petrol üretiminin artırılacağını, Karadeniz'de ise bu yıl doğal gaz üretiminin iki katına çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Bayraktar, "Bir yandan Gabar'da açtığımız yeni kuyularla petrol üretimimizi artırırken diğer yandan da Karadeniz’de bu yıl doğal gaz üretimimizi iki katına çıkaracağız. Yerli petrol ve doğal gaz üretimimiz artarak devam edecek." dedi.

TÜRKİYE YURT DIŞINDA DA ÜRETİM VE ARAMA YAPIYOR

Türkiye'nin petrol ve doğal gaz çalışmalarının yalnızca yurt içiyle sınırlı olmadığını vurgulayan Bayraktar, yurt dışında kurulan ortaklıklarla da petrol ve doğal gaz üretiminin sürdüğünü belirtti.

Bayraktar, Enerjide Tam Bağımsız Türkiye vizyonu kapsamında Somali'de sondaj çalışmalarının yürütüldüğünü, Libya'da biri denizde, diğeri karada olmak üzere 2 sahada ruhsat alındığını açıkladı. Ayrıca Irak özelinde yapılan anlaşmayla Kerkük'te 3 milyar varil petrol rezervi içerdiği değerlendirilen 5 sahaya ortak olunduğunu bildirdi.

Bayraktar, Türkiye'nin enerji alanında artık küresel ölçekte oyun kurucu bir konuma geldiğini belirterek, yurt içinde ve yurt dışında arama ve üretim faaliyetleri yürüten bir ülke haline gelindiğini ifade etti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakanlık yeni dönemi başlattı: Şartı sağlayana izinBakanlık yeni dönemi başlattı: Şartı sağlayana izin
Altın alıp satanlar dikkat! Darphane yeni sistemi devreye aldıAltın alıp satanlar dikkat! Darphane yeni sistemi devreye aldı

Anahtar Kelimeler:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı doğal gaz Petrol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'yi 17 ayrı bölgeye ayırmışlar! En kritik yönetici de...

Türkiye'yi 17 ayrı bölgeye ayırmışlar! En kritik yönetici de...

Rüşvet karşılığı tahliyenin skandal yazışmaları çıktı!

Rüşvet karşılığı tahliyenin skandal yazışmaları çıktı!

Fenerbahçe sezona şokla başladı! Gençlerbirliği deplasmanında yıkım

Fenerbahçe sezona şokla başladı! Gençlerbirliği deplasmanında yıkım

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni belli oldu

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni belli oldu

Altın alacaklar dikkat! Fiziki altında yeni dönem: Telefondan sorgulanacak

Altın alacaklar dikkat! Fiziki altında yeni dönem: Telefondan sorgulanacak

Vatandaş Tesla ilanını ihbar etti: Bakanlık ceza yağdırdı

Vatandaş Tesla ilanını ihbar etti: Bakanlık ceza yağdırdı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.