Yılın ilk yarısında 23,1 milyon varil petrol üretildi

Türkiye'nin yurt içindeki petrol üretimi, 2026'nın ilk 6 ayında 23,1 milyon varile ulaşırken doğal gaz üretimi 1 milyar 641 milyon metreküpü aştı. Yerli ve milli enerji kaynaklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmaların yılın ilk yarısında da sürdüğü bildirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının açıklamasına göre, başta Gabar petrolü ve Karadeniz doğal gazı olmak üzere Türkiye'nin yurt içi kaynaklarının üretime kazandırılması için çalışmalar devam ediyor.

PETROL ÜRETİMİNDE GABAR'IN PAYI YÜZDE 60

Ocak-haziran döneminde Türkiye'nin toplam yurt içi petrol üretimi 23,1 milyon varil olarak gerçekleşti. Bu miktarın 21,8 milyon varillik bölümü Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından üretildi. Toplam petrol üretiminde en yüksek pay ise yüzde 60 ile Gabar sahasına ait oldu.

Aynı dönemde doğal gaz üretimi 1 milyar 641 milyon metreküp seviyesini geride bıraktı. Bunun 1 milyar 608 milyon metreküplük kısmını TPAO üretirken, özel sektör şirketleri 33 milyon metreküplük üretim gerçekleştirdi. Toplam doğal gaz üretiminin yüzde 92'si ise Sakarya Gaz Sahası'ndan sağlandı.

BAYRAKTAR: DOĞAL GAZ ÜRETİMİNİ İKİ KATINA ÇIKARACAĞIZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli petrol ve doğal gaz üretiminin artarak sürdüğünü belirtti. Bayraktar, Gabar'da açılan yeni kuyularla petrol üretiminin artırılacağını, Karadeniz'de ise bu yıl doğal gaz üretiminin iki katına çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Bayraktar, "Bir yandan Gabar'da açtığımız yeni kuyularla petrol üretimimizi artırırken diğer yandan da Karadeniz’de bu yıl doğal gaz üretimimizi iki katına çıkaracağız. Yerli petrol ve doğal gaz üretimimiz artarak devam edecek." dedi.

TÜRKİYE YURT DIŞINDA DA ÜRETİM VE ARAMA YAPIYOR

Türkiye'nin petrol ve doğal gaz çalışmalarının yalnızca yurt içiyle sınırlı olmadığını vurgulayan Bayraktar, yurt dışında kurulan ortaklıklarla da petrol ve doğal gaz üretiminin sürdüğünü belirtti.

Bayraktar, Enerjide Tam Bağımsız Türkiye vizyonu kapsamında Somali'de sondaj çalışmalarının yürütüldüğünü, Libya'da biri denizde, diğeri karada olmak üzere 2 sahada ruhsat alındığını açıkladı. Ayrıca Irak özelinde yapılan anlaşmayla Kerkük'te 3 milyar varil petrol rezervi içerdiği değerlendirilen 5 sahaya ortak olunduğunu bildirdi.

Bayraktar, Türkiye'nin enerji alanında artık küresel ölçekte oyun kurucu bir konuma geldiğini belirterek, yurt içinde ve yurt dışında arama ve üretim faaliyetleri yürüten bir ülke haline gelindiğini ifade etti.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır