CANLI BORSA EKRANI | Borsa güne yükselişle başladı (7 Ağustos 2025 Perşembe)

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da bist 100 endeksi, günü yüzde 0,47 değer kazanarak 10.901,01 puandan tamamlamıştı. İşte hisse senedi olanlar için son durum...

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 39,59 puan ve yüzde 0,36 artışla 10.940,60 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,43, holding endeksi yüzde 0,39 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,08 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,30 ile tekstil deri oldu.

İŞTE CANLI BORSA EKRANI

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD'de mal üreten şirketlerin planlanan vergilerden muaf tutulacağını açıklaması, Fed'in faiz indirimlerine yönelik tahminlerin gücünü koruması, şirketlerden gelen olumlu bilançolar ve jeopolitik risklerin bir miktar azalmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)