CANLI BORSA EKRANI | Borsa güne yükselişle başladı (8 Ağustos 2025 Cuma)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 yükselişle 10.966,50 puandan başladı. İşte borsa hisseleri ve canlı borsa ekranı...

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 değer kazanarak 10.956,05 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,45 puan ve yüzde 0,10 artışla 10.966,50 puana çıktı. Bankacılık endeksi yatay seyrederken, holding endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,06 ile iletişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,28 ile gıda içecek oldu.

İŞTE CANLI BORSA EKRANI

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalarda, ABD'nin gümrük tarifelerinin yürürlüğe girmesinin olası etkileri ve ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilmesi planlanan görüşmenin sonuçlarına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izleniyor.
Analistler, bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları yurt dışında ise Çin'de 2. çeyrek cari işlemler dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
310.5
1.449.618.351,50
% 0.49
10:14
PGSUS
259.5
1.088.486.247,50
% -0.86
10:14
TUKAS
3.78
900.102.902,43
% 3.28
10:14
ASELS
181.9
871.474.896,50
% 1.62
10:14
ISCTR
15.05
615.237.631,37
% -0.59
10:14
