FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

CANLI BORSA EKRANI | Borsa İstanbul yeniden 11 bin puanı aştı (7 Ağustos 2025 Perşembe)

Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından araştırılıyor. Borsa İstanbul bist 100 endeksi 11.000 puanı yeniden aştı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,12 değer kazanarak 11.023,63 puana çıktı. İşte canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

CANLI BORSA EKRANI | Borsa İstanbul yeniden 11 bin puanı aştı (7 Ağustos 2025 Perşembe)

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmayı sürdürüyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Borsa İstanbul'da bist 100 endeksi, artışla 11.000 puanı yeniden aştı. İşte hisse senedi olanlar için son durum...

CANLI BORSA EKRANI | Borsa İstanbul yeniden 11 bin puanı aştı (7 Ağustos 2025 Perşembe) 1

BORSA GÜNÜN İLK YARISINDA YÜKSELDİ

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 122,62 puan ve yüzde 1,12 artışla 11.023,63 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 61,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,63, holding endeksi yüzde 0,96 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok kazanan yüzde 2,2 ile iletişim, en fazla düşen yüzde 0,19 ile metal ana sanayi oldu.

İŞTE CANLI BORSA EKRANI

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
311
8.925.966.596,00
% 0.81
13:36
YKBNK
33.76
3.632.316.554,48
% 2.06
13:36
AKBNK
68.3
3.149.430.758,30
% 2.4
13:36
ISCTR
15.18
2.789.238.272,69
% 1
13:36
CANTE
2.39
2.692.847.019,89
% 8.14
13:36

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

BIST 100 endeksindeki fiyatlamalarda şirketlerden gelen bilançolar yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, genele yayılan alımların etkisiyle endeks günün ilk yarısını pozitif bir seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA/İHA)

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
311
8.925.966.596,00
% 0.81
13:36
YKBNK
33.76
3.632.316.554,48
% 2.06
13:36
AKBNK
68.3
3.149.430.758,30
% 2.4
13:36
ISCTR
15.18
2.789.238.272,69
% 1
13:36
CANTE
2.39
2.692.847.019,89
% 8.14
13:36

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnşaat malzemesi sanayi üretimi mayısta yüzde 4 arttıİnşaat malzemesi sanayi üretimi mayısta yüzde 4 arttı
Toplu sözleşmede hükümetin ilk teklifi bekleniyor, o tarihe dikkatToplu sözleşmede hükümetin ilk teklifi bekleniyor, o tarihe dikkat

Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul borsa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli tanık her şeyi anlattı: Bütün köy biliyor

Gizli tanık her şeyi anlattı: Bütün köy biliyor

Pazarlarda yeni dönem! Düğmeye basıldı, nakit parası olmayan...

Pazarlarda yeni dönem! Düğmeye basıldı, nakit parası olmayan...

Serveti say say bitmiyor! Kira geliri dudak uçuklattı

Serveti say say bitmiyor! Kira geliri dudak uçuklattı

Toplu sözleşmede hükümetin ilk teklifi bekleniyor, o tarihe dikkat

Toplu sözleşmede hükümetin ilk teklifi bekleniyor, o tarihe dikkat

'e-Devlet'te o harflere dikkat' uyarısı! 'Emeklilik iptali...' Çalışanları da ilgilendiriyor

'e-Devlet'te o harflere dikkat' uyarısı! 'Emeklilik iptali...' Çalışanları da ilgilendiriyor

3 Temmuz'dan beri grevdeler! Büyük risk var

3 Temmuz'dan beri grevdeler! Büyük risk var

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.