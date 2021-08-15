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Çeyrek, gram, ata altın ne kadar oldu? 15 Ağustos 2021 Pazar altın fiyatları...

15.08.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta ani hareketlerin görüldüğü ons altındaki bu durum altın fiyatlarını etkiledi. Günde 1.761 dolar seviyesinden yaklaşık yüzde 4,94'e kadar değer kaybına uğrayan ons altın aynı günde dipten yüzde 3,11 yükselmiş ve günü 1.731 dolar seviyelerinde kapatmıştı. Ons altındaki bu ani hareket gram altının da 464 TL seviyelerine kadar gerilemesine sebep olmuştu.

Altında çalkantılı günler hafta boyu sürdü. 9 Ağustos 2021 Pazar günü çakılan Ons altın haftayı yükselişle kapattı. Altındaki düşüş, Türk yatırımcıların en çok tercih ettiği gram altının da 464 seviyesine kadar gerilemesine neden oldu. İşte çeyrek, gram, ata altın fiyatları...

ONS ALTIN

Ons altın alışı 1.779,25 dolar, satışı ise 1.780,39 dolar.

GRAM ALTIN

Gram altın 487,88 TL'den alınıyor, 488,34 TL'den satılıyor.

SPOT, ÇEYREK, YARIM, CUMHURİYET ALTIN

Spot altın alışı 487,53 TL, satışı 487,21 TL. Çeyrek altın 780,61 TL'den alınıyor, 798,43'den satılıyor. Yarım altın 1.556,34 TL'den alınıyor, 1.596,86 TL'den satılıyor. Cumhuriyet altınının alışı 3.236,00, satışı ise 3.285,00 TL.

GREMSE, ATA, BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN

Gremse altının alışı 7.806,08, satışı 7.984,31 TL. Ata altın 3.220,01 TL'den alınıp 3.301,16 TL'dens atılıyor.

Beşli altının alışı 15.807,31, satışı 16.115,12 TL. İkibuçuk altının alışı 7.806,08, satışı 7.930,59 TL. Ziynet Altın 3.122,43 seviyesinden alınıp 3.183,96 seviyesinden satılıyor.

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