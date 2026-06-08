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CIMSA (CIMSA) 09 Haziran Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

CIMSA (CIMSA), 09 Haziran Salı 2026 için hazırlanan analizde, 08 Haziran Pazartesi 2026 kapanış verilerine göre 49,58 TL kapanış, %0,12 değişim ve 0,27 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

CIMSA (CIMSA) 09 Haziran Salı 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK 3,72%
ALARK 2,74%
AEFES -0,29%
ARCLK -0,10%
ASELS 1,38%
ASTOR -2,84%
BTCIM 0,17%
BIMAS 0,00%
BRSAN 3,29%
CANTE -0,65%
CIMSA 0,12%
CCOLA 1,40%
DSTKF 6,24%
DOAS -0,49%
EKGYO 1,04%
ENKAI 1,71%
EREGL -0,36%
FROTO 1,04%
GARAN 3,44%
GUBRF 1,52%
HEKTS 2,42%
ISCTR 4,85%
KRDMD 0,00%
KCHOL 1,01%
KONTR -3,61%
KUYAS -1,88%
MAVI 1,24%
MIATK -1,89%
MGROS 0,53%
OYAKC 0,48%
PASEU 3,76%
PGSUS 0,83%
PETKM 0,67%
SAHOL 1,67%
SASA 4,02%
SISE 0,49%
HALKB 1,56%
TSKB 2,17%
TAVHL -1,36%
TOASO -1,02%
TRMET 7,36%
TUPRS -0,83%
TRALT 1,99%
THYAO 0,08%
TTKOM 3,21%
TCELL 2,19%
TURSG -0,08%
ULKER 0,17%
VAKBN 1,70%
YKBNK 3,99%
Devrim Karadağ

CIMSA (CIMSA) hissesi 08 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde güne 49,20 TL’den başladı. Seans içinde 49,98 TL seviyesine yükseldi, en düşük 48,70 TL görüldü ve günü 49,58 TL’den kapattı.
CIMSA (CIMSA) hissesi için 08 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,12 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,27 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 5,52 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 49,58 TL, 49,52 TL, 51,40 TL, 52,20 TL, 53,80 TL oldu. Bu dönemde fiyat 49,52 TL – 53,80 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

CIMSA (CIMSA) hissesinin 08 Haziran Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 53,42 TL, 52 günlük ortalama 52,93 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 47,67 TL ve 46,33 TL destek, 51,67 TL ve 54,33 TL direnç noktalarıdır.

CIMSA (CIMSA) 09 Haziran Salı 2026 Günlük Teknik Analiz 1

CIMSA (CIMSA) 09 Haziran Salı 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
297.25
11.664.519.069,25
% 0.08
18:10
AKBNK
66.9
11.190.180.993,15
% 3.72
18:10
ASELS
368
10.397.444.673,50
% 1.38
18:10
ASTOR
308
8.836.023.325,00
% -2.84
18:10
SASA
2.59
8.646.368.123,02
% 4.02
18:10
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