COCA COLA ICECEK (CCOLA) 10 Nisan Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

COCA COLA ICECEK (CCOLA) hissesi 09 Nisan Perşembe 2026 tarihinde güne 70,60 TL’den başladı. Seans içinde 72,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 70,20 TL görüldü ve günü 70,95 TL’den kapattı.

COCA COLA ICECEK (CCOLA) hissesi için 09 Nisan Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,07 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,20 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 2,86 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 70,95 TL, 71,00 TL, 67,00 TL, 66,75 TL, 66,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 66,50 TL – 71,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

COCA COLA ICECEK (CCOLA) hissesinin 09 Nisan Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 69,57 TL, 52 günlük ortalama 71,86 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 67,00 TL ve 64,00 TL destek, 72,00 TL ve 74,00 TL direnç noktalarıdır.

