BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran 2026 BİM kataloğu

BİM aktüel kataloğunda bu hafta ev konforunu artırmak isteyenler için Philips tam otomatik espresso makinesi, LG klima ve şarjlı süpürgeler gibi büyük teknolojik cihazların yanı sıra mutfak için şık cam kaseler, tencereler ve pratik saklama kapları da dikkat çekiyor. Ayrıca, piknik sepetleri, buzluk termoslar, plaj şemsiyeleri ve katlanabilir kamp sandalyelerinin yanında çocukları mutlu edecek ışıklı scooterlar, rengarenk oyuncaklar haftanın kaçırılmayacak fırsatları arasında yer alıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Philips tam otomatik espresso makine EP3341/50 16,990 TL

Philips tam otomatik espresso makine EP3341/50 16,990 TL

LG 12000 BTU klima Dualcool Fit 29,990 TL

Fantom kablolu dikey süpürge Du 2000 1,990 TL

Philips toz torbasız süpürge XB2122/10 4,750 TL

Philips şarjlı süpürge XC6452/10 10,990 TL

Onvo OVTST06 yeni mekanik tost makinesi 2,590 TL

Arzum Okka Minio Go türk kahvesi makinesi 1,590 TL

House Pratik HP53 dijital mutfak tartısı 290 TL

Oral-B Pro Clean şarjlı diş fırçası 999 TL

Oral-B Pro çocuk şarjlı diş fırçası 999 TL

İndirimli Philips ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.

North Pacific katlanabilir masa ve tabure seti 4 adet tabure dahil 2,199 TL

North Pacific katlanabilir masa ve tabure seti 4 adet tabure dahil 2,199 TL

Rookie ışıklı scooter 3 tekerlekli 849 TL

Saban çocuk plastik salıncak 629 TL

Motosiklet oyuncak 159 TL

Gran Toys renkli pelüş kaplumbağa 529 TL

Tepsili çay seti 10 parça 149 TL

MGS oyuncak çeşitleri 229 TL

Piccolo Mondi misket 40'lı 129 TL

Piccolo Mondi pelüş oyuncak 279 TL

Hobby Toys topaç ve uçan pervane 2'li 119 TL

Gokidy oyuncak bebek 199 TL

Gokidy figürlü ışıklı org 399 TL

Gokidy hayvan figürleri 319 TL

Artamino çıkartmalı aktivite kitapları 64 TL

Oyuncak su atıcısı 119 TL

Homendra kirli sepetli banyo organizeri 1,799 TL

Ekmeklikli mutfak dolabı 1,499 TL

Mounty kamp sandalyesi 349 TL

Mounty çocuk plaj sandalyesi 449 TL

North Pacific plaj şemsiyesi 949 TL

Ebby çelik termos 2 L 829 TL

Bahçe ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

North Pacific termo piknik çantası 25 L 199 TL

North Pacific termo piknik çantası 25 L 199 TL

North Pacific termo piknik çantası 15 L 179 TL

North Pacific termo piknik çantası 8 L 149 TL

Termo izolasyonlu çanta 25 L 399 TL

Valiz organizer set 6'lı 129 TL

North Pacific spor çantası kadın 549 TL

Hasır kol çantası kadın 299 TL

Piknik hasırı 120x180 cm 249 TL

Piknik hasırı 150x210 cm 359 TL

Sandalye minderi 89 TL

Merserize şapka kadın 149 TL

Kep mikro kumaş şapka 89 TL

Bermuda şapka kadın-erkek 89 TL

Dizüstü biker tayt 99 TL

Şort erkek 299 TL

Pantolon kadın 259 TL

Puffy pike seti 759 TL

Minions çocuk tshirt 179 TL

Minions deniz şortu çocuk 239 TL

Plaj havlusu 349 TL

Rakle desenli çocuk bardağı 49 TL

Kullan-at plastik ürünler kristal bardak, tabak, çatal, kaşık, pipet adet fiyatı 25 TL

25 parça poşetli piknik seti 229 TL

Hobby Life katlanır piknik sepeti 479 TL

Hobby Life musluklu piknik termos 399 TL

Buzluk termos 11 L 659 TL

Buzluk termos 60 L 2,190 TL

Buz aküsü 25 TL

Cricket çakmak 2'li 59 TL

Kav kibrit 10'lu 55 TL

Masa örtüsü 39 TL

Emaye közmatik / tepsi 109 TL

Pipetli bardak 35 TL

Hobby Life kapaklı hamur leğeni 129 TL

Mutfak gereçleri meyvelik / süzgeç 75 TL

Melamin oval nakışlı sunum tepsisi 99 TL

Melamin ekmeklik 89 TL

Melamin kase 75 TL

Melamin dikdörtgen çerezlik 45 TL

Hobby Life esnek taşıma çantası 159 TL

Salata kurutucusu 139 TL

Rakle desenli meşrubat bardağı 65 TL

Dikdörtgen saklama kabı 3'lü 450 ml 29 TL

Dikdörtgen saklama kabı 3'lü 750 ml 39 TL

Glass in Love limon figürlü pipet seti 129 TL

Kamp kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Berlin aşure tenceresi 849 TL

Berlin aşure tenceresi 849 TL

Chef's karnıyarık tencere 479 TL

Chef's derin tencere 599 TL

3 katlı dolap içi yumurtalık 139 TL

Pirge soyacak 159 TL

Çelik sütlük 199 TL

Oval çelik sunum tepsisi 65 TL

Espresso fincan takımı 6'lı 199 TL

LAV gravürlü cam kase 330 cc 30 TL

LAV gravürlü cam kase 2150 cc 149 TL

Glass in Love cam kupa seti 6'lı 179 TL

Glass in Love cam latte kupası 3'lü 169 TL

Borcam dikdörtgen kapaklı fırın tepsisi 219 TL

Paşabahçe Leia su bardağı 3'lü 119 TL

Paşabahçe Leia meşrubat bardağı 3'lü 129 TL

Paşabahçe saklama kabı seti 3'lü 299 TL

Rakle bambu kapaklı desenli cam saklama kabı 75 TL

Hobby Life katlanır çocuk küveti 599 TL

Hobby Life katlanır su kovası 229 TL

Hobby Life katlanır maşrapa 85 TL

Katlanır çamaşır selesi 349 TL

Sizin için indirimli mutfak ürünlerinden seçtiklerimiz burada.

JBL Go Essential 2 bluetooth hoparlör 1,690 TL

JBL Go Essential 2 bluetooth hoparlör 1,690 TL

Segway elektrikli çocuk scooter C2 Lite DE 9,490 TL

Senna 32 inç frameless HD whale OS 10 QLED TV 7,990 TL

Nokia HMD tuşlu cep telefonu 105 2023 LEDA 1,990 TL

Tecno Spark GO 2 cep telefonu 4GB+128GB 8,290 TL

Polosmart karaoke mikrofon 990 TL

Autoware hava pompası ve akü takviye cihazı 2,250 TL

Proware yüksek hızlı hava üfleyici 1,190 TL

Prolink TWS bluetooth kulaklık 549 TL

Havit gaming mouse Ms953wb 790 TL

Havit gaming kulaklık Fuxi-H6 Pro 1,490 TL

Havit gaming klavye Kb860l 890 TL

Ledolet sinek kovanlı tavan vantilatörü 690 TL

Ampul 15 W 49 TL

Filament ampul 4 W 79 TL

Sivrisinek kovar led ampul 9 W 79 TL

Sinek kovucu bileklik saat 290 TL

Elektronik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.

Bu içerik 19 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.