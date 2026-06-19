BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran 2026 BİM kataloğu

BİM aktüel kataloğunda bu hafta ev konforunu artırmak isteyenler için Philips tam otomatik espresso makinesi, LG klima ve şarjlı süpürgeler gibi büyük teknolojik cihazların yanı sıra mutfak için şık cam kaseler, tencereler ve pratik saklama kapları da dikkat çekiyor. Ayrıca, piknik sepetleri, buzluk termoslar, plaj şemsiyeleri ve katlanabilir kamp sandalyelerinin yanında çocukları mutlu edecek ışıklı scooterlar, rengarenk oyuncaklar haftanın kaçırılmayacak fırsatları arasında yer alıyor.
BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Philips tam otomatik espresso makine EP3341/50 16,990 TL
- Philips tam otomatik espresso makine EP3341/50 16,990 TL
- LG 12000 BTU klima Dualcool Fit 29,990 TL
- Fantom kablolu dikey süpürge Du 2000 1,990 TL
- Philips toz torbasız süpürge XB2122/10 4,750 TL
- Philips şarjlı süpürge XC6452/10 10,990 TL
- Onvo OVTST06 yeni mekanik tost makinesi 2,590 TL
- Arzum Okka Minio Go türk kahvesi makinesi 1,590 TL
- House Pratik HP53 dijital mutfak tartısı 290 TL
- Oral-B Pro Clean şarjlı diş fırçası 999 TL
- Oral-B Pro çocuk şarjlı diş fırçası 999 TL
İndirimli Philips ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.
North Pacific katlanabilir masa ve tabure seti 4 adet tabure dahil 2,199 TL
- North Pacific katlanabilir masa ve tabure seti 4 adet tabure dahil 2,199 TL
- Rookie ışıklı scooter 3 tekerlekli 849 TL
- Saban çocuk plastik salıncak 629 TL
- Motosiklet oyuncak 159 TL
- Gran Toys renkli pelüş kaplumbağa 529 TL
- Tepsili çay seti 10 parça 149 TL
- MGS oyuncak çeşitleri 229 TL
- Piccolo Mondi misket 40'lı 129 TL
- Piccolo Mondi pelüş oyuncak 279 TL
- Hobby Toys topaç ve uçan pervane 2'li 119 TL
- Gokidy oyuncak bebek 199 TL
- Gokidy figürlü ışıklı org 399 TL
- Gokidy hayvan figürleri 319 TL
- Artamino çıkartmalı aktivite kitapları 64 TL
- Oyuncak su atıcısı 119 TL
- Homendra kirli sepetli banyo organizeri 1,799 TL
- Ekmeklikli mutfak dolabı 1,499 TL
- Mounty kamp sandalyesi 349 TL
- Mounty çocuk plaj sandalyesi 449 TL
- North Pacific plaj şemsiyesi 949 TL
- Ebby çelik termos 2 L 829 TL
Bahçe ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.
North Pacific termo piknik çantası 25 L 199 TL
- North Pacific termo piknik çantası 25 L 199 TL
- North Pacific termo piknik çantası 15 L 179 TL
- North Pacific termo piknik çantası 8 L 149 TL
- Termo izolasyonlu çanta 25 L 399 TL
- Valiz organizer set 6'lı 129 TL
- North Pacific spor çantası kadın 549 TL
- Hasır kol çantası kadın 299 TL
- Piknik hasırı 120x180 cm 249 TL
- Piknik hasırı 150x210 cm 359 TL
- Sandalye minderi 89 TL
- Merserize şapka kadın 149 TL
- Kep mikro kumaş şapka 89 TL
- Bermuda şapka kadın-erkek 89 TL
- Dizüstü biker tayt 99 TL
- Şort erkek 299 TL
- Pantolon kadın 259 TL
- Puffy pike seti 759 TL
- Minions çocuk tshirt 179 TL
- Minions deniz şortu çocuk 239 TL
- Plaj havlusu 349 TL
- Rakle desenli çocuk bardağı 49 TL
- Kullan-at plastik ürünler kristal bardak, tabak, çatal, kaşık, pipet adet fiyatı 25 TL
- 25 parça poşetli piknik seti 229 TL
- Hobby Life katlanır piknik sepeti 479 TL
- Hobby Life musluklu piknik termos 399 TL
- Buzluk termos 11 L 659 TL
- Buzluk termos 60 L 2,190 TL
- Buz aküsü 25 TL
- Cricket çakmak 2'li 59 TL
- Kav kibrit 10'lu 55 TL
- Masa örtüsü 39 TL
- Emaye közmatik / tepsi 109 TL
- Pipetli bardak 35 TL
- Hobby Life kapaklı hamur leğeni 129 TL
- Mutfak gereçleri meyvelik / süzgeç 75 TL
- Melamin oval nakışlı sunum tepsisi 99 TL
- Melamin ekmeklik 89 TL
- Melamin kase 75 TL
- Melamin dikdörtgen çerezlik 45 TL
- Hobby Life esnek taşıma çantası 159 TL
- Salata kurutucusu 139 TL
- Rakle desenli meşrubat bardağı 65 TL
- Dikdörtgen saklama kabı 3'lü 450 ml 29 TL
- Dikdörtgen saklama kabı 3'lü 750 ml 39 TL
- Glass in Love limon figürlü pipet seti 129 TL
Kamp kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
Berlin aşure tenceresi 849 TL
- Berlin aşure tenceresi 849 TL
- Chef's karnıyarık tencere 479 TL
- Chef's derin tencere 599 TL
- 3 katlı dolap içi yumurtalık 139 TL
- Pirge soyacak 159 TL
- Çelik sütlük 199 TL
- Oval çelik sunum tepsisi 65 TL
- Espresso fincan takımı 6'lı 199 TL
- LAV gravürlü cam kase 330 cc 30 TL
- LAV gravürlü cam kase 2150 cc 149 TL
- Glass in Love cam kupa seti 6'lı 179 TL
- Glass in Love cam latte kupası 3'lü 169 TL
- Borcam dikdörtgen kapaklı fırın tepsisi 219 TL
- Paşabahçe Leia su bardağı 3'lü 119 TL
- Paşabahçe Leia meşrubat bardağı 3'lü 129 TL
- Paşabahçe saklama kabı seti 3'lü 299 TL
- Rakle bambu kapaklı desenli cam saklama kabı 75 TL
- Hobby Life katlanır çocuk küveti 599 TL
- Hobby Life katlanır su kovası 229 TL
- Hobby Life katlanır maşrapa 85 TL
- Katlanır çamaşır selesi 349 TL
Sizin için indirimli mutfak ürünlerinden seçtiklerimiz burada.
JBL Go Essential 2 bluetooth hoparlör 1,690 TL
- JBL Go Essential 2 bluetooth hoparlör 1,690 TL
- Segway elektrikli çocuk scooter C2 Lite DE 9,490 TL
- Senna 32 inç frameless HD whale OS 10 QLED TV 7,990 TL
- Nokia HMD tuşlu cep telefonu 105 2023 LEDA 1,990 TL
- Tecno Spark GO 2 cep telefonu 4GB+128GB 8,290 TL
- Polosmart karaoke mikrofon 990 TL
- Autoware hava pompası ve akü takviye cihazı 2,250 TL
- Proware yüksek hızlı hava üfleyici 1,190 TL
- Prolink TWS bluetooth kulaklık 549 TL
- Havit gaming mouse Ms953wb 790 TL
- Havit gaming kulaklık Fuxi-H6 Pro 1,490 TL
- Havit gaming klavye Kb860l 890 TL
- Ledolet sinek kovanlı tavan vantilatörü 690 TL
- Ampul 15 W 49 TL
- Filament ampul 4 W 79 TL
- Sivrisinek kovar led ampul 9 W 79 TL
- Sinek kovucu bileklik saat 290 TL
Elektronik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.
Bu içerik 19 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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