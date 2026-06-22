Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsaları, ABD ile İran arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedilmesine karşın İngiltere'deki siyasi belirsizliklerin etkisiyle karışık seyrediyor.

Orta Doğu'da jeopolitik tansiyonu kalıcı olarak düşürecek nihai bir anlaşmaya ulaşılması amacıyla ABD ile İran heyetleri arasındaki diplomatik temaslar arabulucular eşliğinde sürdürülüyor.

Görüşmelerde zaman zaman gerilim artsa da uzlaşı masasında kalınması bölgede barışın tesis edilebileceğine yönelik umutları koruyor. Diğer taraftan siyasi gelişmeler de yakından takip edilirken, ABD Başkanı Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın görevinden istifa edeceğini iddia ederek Starmer'ın göç ve enerji politikalarında başarısız olduğunu savundu.

Manchester Belediye Başkanı olarak görev yapan İşçi Partisi adayı Andy Burnham'ın geçen hafta yapılan Makerfield ara seçiminde oyların yüzde 55'ini alarak yeni milletvekili seçilmesi de Starmer için risk olarak değerlendiriliyor.

Burnham'ın başbakanlık yarışında Keir Starmer'in karşısına çıkması bekleniyor.

Bu gelişmelerle Avrupa piyasalarında saat 10.45 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 635 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 10.356 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 25.043 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 52.770 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 8.411 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 19.363 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verisinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA