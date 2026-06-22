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Tanesi 20 bin TL'ye satılıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Şırnak'ta kadınların ilmek ilmek dokuduğu Goyan kilimleri, artık dünyanın dört bir yanına gönderiliyor. Kilimlerin tanesi 8 ile 20 bin TL arasında değişiyor.

Tanesi 20 bin TL'ye satılıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesindeki Halk Eğitim Merkezi bünyesinde 6 yıldır faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi hem ailelere geçim kaynağı oluyor hem de ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlıyor. Goyan kilimine Avrupa ülkelerinden yoğun talep var. İsmini Goyan aşiretinden alınan isimle ilmek ilmek dokunan kilimler Avrupa ülkelerine satılıyor.

Tanesi 20 bin TL ye satılıyor: Satışlarımız çok iyi 1

TANESİ 8 - 20 BİN TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

Renk renk, desen desen olarak aylarca yapılan kilimlerin tanesi 8 ile 20 bin lira arasında değişiyor.

Tanesi 20 bin TL ye satılıyor: Satışlarımız çok iyi 2

Beldedeki kadınlar ve genç kızlar 6 yıldır açılan ADEM'de hem iş öğreniyor hem de evlerinin bütçesine katkı sağlıyor. Kursta yapılan onlarca kilim Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

Tanesi 20 bin TL ye satılıyor: Satışlarımız çok iyi 3

"SİPARİŞLERİMİZ GELİYOR, SATIŞLARIMIZ ÇOK İYİ"

Burada çalışmalar hakkında konuşan usta öğretici Rahime Bilen, ''Goyan kilimini tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Siparişlerimiz geliyor, satışlarımız çok iyi. Genç kesimin rağbeti yok ama elimizden geleni yapıyoruz, yavaştan yeni nesli alıştırıyoruz. Bu kilimin birçok deseni var. Burada herkese öğretiyoruz. Mümkün oldukça öğrenmek isteyen herkese anlatıyoruz. Güzel bir iş'' dedi.

Tanesi 20 bin TL ye satılıyor: Satışlarımız çok iyi 4

"DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA KİLİMLERİMİZİ GÖNDERİYORUZ"

Aile Destek Merkezi koordinatörü Halide Yıldırım da ''Sipariş üzerine yapıyoruz. Yurt dışından sipariş alıyoruz. 20 ile 30 bin arasında satılıyor. Burada kilim, el sanatları ve terzi kurslarımız var. Kadınlarımız çalışmak istiyor. Hem öğreniyorlar hem de iş buluyorlar. Dünyanın dört bir yanına kilimlerimizi gönderiyoruz'' diye konuştu.

Tanesi 20 bin TL ye satılıyor: Satışlarımız çok iyi 5

Tanesi 20 bin TL ye satılıyor: Satışlarımız çok iyi 6


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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kilim
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