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COCA COLA ICECEK (CCOLA) 27 Ağustos Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

COCA COLA ICECEK (CCOLA), 27 Ağustos Perşembe 2026 için hazırlanan analizde, 26 Ağustos Çarşamba 2026 kapanış verilerine göre 78,95 TL kapanış, %2,27 değişim ve 0,47 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

COCA COLA ICECEK (CCOLA) 27 Ağustos Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK 1,60%
AKSEN 0,68%
ALARK 2,46%
AEFES 0,27%
ASELS -1,36%
ASTOR -0,07%
BTCIM -0,22%
BIMAS 0,18%
BRSAN -2,22%
CANTE 0,00%
CIMSA 1,61%
CCOLA 2,27%
DSTKF 3,19%
ECILC -0,13%
EFOR -5,45%
EKGYO 2,79%
ENKAI 4,53%
EREGL 1,20%
FROTO 1,21%
GARAN 0,53%
GUBRF 0,83%
GLRMK 1,86%
HEKTS -0,35%
ISCTR 3,45%
KRDMD 1,56%
KTLEV 3,23%
KCHOL -1,52%
KUYAS 0,48%
MIATK 0,00%
MGROS 0,54%
OYAKC 1,14%
PASEU 4,31%
PGSUS 2,13%
PETKM 2,48%
SAHOL 0,48%
SASA 1,30%
SISE 1,36%
HALKB 9,98%
TAVHL -0,35%
TOASO 0,09%
TRMET 2,38%
TUPRS 1,67%
TRALT 1,78%
THYAO 1,98%
TTKOM 1,03%
TCELL 0,78%
TURSG 1,63%
ULKER 1,60%
VAKBN 1,90%
YKBNK 1,15%
Şevket Taner Şahin

COCA COLA ICECEK (CCOLA) hissesi 26 Ağustos Çarşamba 2026 tarihinde güne 77,30 TL’den başladı. Seans içinde 79,30 TL seviyesine yükseldi, en düşük 77,30 TL görüldü ve günü 78,95 TL’den kapattı.
COCA COLA ICECEK (CCOLA) hissesi için 26 Ağustos Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %2,27 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,47 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 6,02 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 78,95 TL, 77,20 TL, 79,85 TL, 83,20 TL, 81,30 TL oldu. Bu dönemde fiyat 77,20 TL – 83,20 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

COCA COLA ICECEK (CCOLA) hissesinin 26 Ağustos Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 84,63 TL, 52 günlük ortalama 84,68 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 75,67 TL ve 73,33 TL destek, 81,67 TL ve 85,33 TL direnç noktalarıdır.

COCA COLA ICECEK (CCOLA) 27 Ağustos Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz 1

COCA COLA ICECEK (CCOLA) 27 Ağustos Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
308.5
20.900.833.465,00
% 1.98
18:10
AKBNK
73.15
15.236.934.754,05
% 1.6
18:10
ISCTR
12.91
14.993.455.938,53
% 3.45
18:10
TUPRS
380
13.111.926.354,00
% 1.67
18:10
ASTOR
338.75
12.403.100.585,75
% -0.07
18:10
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