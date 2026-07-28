COCA COLA ICECEK (CCOLA) 29 Temmuz Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

COCA COLA ICECEK (CCOLA) hissesi 28 Temmuz Salı 2026 tarihinde güne 88,50 TL’den başladı. Seans içinde 92,90 TL seviyesine yükseldi, en düşük 88,35 TL görüldü ve günü 91,90 TL’den kapattı.

COCA COLA ICECEK (CCOLA) hissesi için 28 Temmuz Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %3,14 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,52 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 5,69 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 91,90 TL, 89,10 TL, 91,15 TL, 91,10 TL, 92,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 89,10 TL – 92,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

COCA COLA ICECEK (CCOLA) hissesinin 28 Temmuz Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 86,73 TL, 52 günlük ortalama 83,01 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 89,33 TL ve 87,67 TL destek, 92,33 TL ve 93,67 TL direnç noktalarıdır.

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