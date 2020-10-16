Dengeler değişti... 16 Ekim 2020 Cuma KAP haberleri! KAP'da halka arz olan hisseler hangisi? Son dakika şirket haberleri!

Koronavirüs salgınından dolayı yatırım yapan vatandaşlar, altın ve dolar gibi yatırım araçlarındaki hareketli seyirlerden dolayı hisse senetlerine yöneldi. Bu nedenle salgının etkisiyle artan küçük yatırımcılar da borsada kendini göstermeye başladı. Günlük olarak şirketlerin KAP haberlerindeki açıklamaları takip eden yatırımcılar, hangi şirketlerin Borsa İstanbul'da açıklama yaptığını ve hangi şirketlerin halka arz duyurusunu yaptığını araştırıyor. İşte 16 Ekim 2020 Cuma son eklenen KAP haberleri..

16 EKİM 2020 SON EKLENEN KAP HABERLERİ

Bugün KAP'da son dakika şirket haberleri paylaşılıyor merak ediliyor. 16 Ekim KAP haberleri saat 09:00 itibari ile paylaşılıyor.

KRGYO Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu yaptı, "Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır." denildi.

ASELS ve MSGYO BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu yaptı, "ASELS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0489766 TL Teorik Fiyat: 18,131 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır).