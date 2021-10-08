Derlüks Yatırım Holding sermaye artırımına gidiyor

Derlüks tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre, şirketin dün gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında, 27.750.000 TL değerindeki mevcut sermayenin tahsisli olarak 2.775.000 TL (%10 oranında) artırılarak 30.525.000 TL'ye yükseltilmesine karar verildi.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, 75.000.000 TL seviyesinde bulunuyor.

Bundan sonraki süreçte SPK'nın şirketin başvurusuyla ilgili kararı beklenecek.

KAP'A AÇIKLADI

Şirket tarafından KAP'a gönderilen açıklamanın tamamı şu şekilde:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 7 Ekim 2021 tarihli toplantısında,Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, Şirketimizin özkaynak yapısının güçlendirilmesi ve ana faaliyet konusunda meydana gelen değişiklik çerçevesinde yapılmış ve yapılması planlanan yatırımlar nedeniyle oluşan fon ihtiyacının karşılanması amacıyla 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, 27.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 2.775.000 TL artırılmasına; artırılan bu sermaye temsilen 2.775.000 TL payın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13. Maddesinde belirtilen ‘'tahsisli satış'' yöntemiyle diğer pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak Sayın Cemal Güzelci'ye satılarak 30.525.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

Söz konusu payların satış fiyatının, Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür'ün 7.1 maddesine göre yapılacak hesaplamada ortaya çıkacak baz fiyattan aşağı olmamak kaydıyla belirlenmesine karar verilmiştir.



