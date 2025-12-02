DESTEK FINANS FAKTORING (DSTKF) 03 Aralık Çarşamba 2025 Günlük Teknik Analiz

DESTEK FINANS FAKTORING (DSTKF) hissesi 02 Aralık 2025 tarihinde güne 968,00 TL’den başladı. Seans içinde 968,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 792,00 TL görüldü ve günü 792,00 TL’den kapattı.

DESTEK FINANS FAKTORING (DSTKF) hissesi için 02 Aralık 2025 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-10,00 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 13,40 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 14,86 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 792,00 TL, 880,00 TL, 876,00 TL, 893,50 TL, 917,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 792,00 TL – 917,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

DESTEK FINANS FAKTORING (DSTKF) hissesinin 02 Aralık 2025 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 793,13 TL, 52 günlük ortalama 668,03 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 750,33 TL ve 708,67 TL destek, 875,33 TL ve 958,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.