DESTEK FINANS FAKTORING (DSTKF) 05 Aralık Cuma 2025 Günlük Teknik Analiz

DESTEK FINANS FAKTORING (DSTKF) hissesi 04 Aralık 2025 tarihinde güne 642,00 TL’den başladı. Seans içinde 744,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 642,00 TL görüldü ve günü 642,00 TL’den kapattı.

DESTEK FINANS FAKTORING (DSTKF) hissesi için 04 Aralık 2025 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-9,96 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 2,99 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 4,42 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 642,00 TL, 713,00 TL, 792,00 TL, 880,00 TL, 876,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 642,00 TL – 880,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

DESTEK FINANS FAKTORING (DSTKF) hissesinin 04 Aralık 2025 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 789,73 TL, 52 günlük ortalama 669,14 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 562,67 TL ve 483,33 TL destek, 800,67 TL ve 959,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.