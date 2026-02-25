DOGUS OTOMOTIV (DOAS) 26 Şubat Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

DOGUS OTOMOTIV (DOAS) hissesi 25 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde güne 224,90 TL’den başladı. Seans içinde 225,10 TL seviyesine yükseldi, en düşük 216,50 TL görüldü ve günü 218,80 TL’den kapattı.

DOGUS OTOMOTIV (DOAS) hissesi için 25 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-2,54 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,51 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 2,33 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 218,80 TL, 224,50 TL, 228,00 TL, 225,10 TL, 226,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 218,80 TL – 228,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

DOGUS OTOMOTIV (DOAS) hissesinin 25 Şubat Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 231,03 TL, 52 günlük ortalama 216,50 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 214,67 TL ve 211,33 TL destek, 224,67 TL ve 231,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.