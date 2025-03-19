Dolar 41 TL'yi aştı, euro 45 TL'ye dayandı! İmamoğlu operasyonu sonrası ortalık alev aldı, piyasa ekranını gören bir daha bakıyor...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 100 kişiye yönelik geniş çaplı operasyon başlatması, piyasaları derinden sarstı. Siyasi gelişmelerin etkisiyle yurt içi piyasalarda sert dalgalanmalar yaşanırken, dolar, Euro ve altın fiyatları rekor seviyelere yükseldi. Borsa İstanbul ise güne sert düşüşle başladı ve kısa sürede devre kesici uygulandı.

PİYASALAR SİYASİ BELİRSİZLİKTEN ETKİLENDİ

Uzmanlar, piyasaların belirsizlikleri sevmediğini ve gün içinde yaşanacak gelişmelerin yön belirleyici olacağını vurgularken, yatırımcıları panik satışlarından kaçınmaları konusunda uyardı. Türkiye'deki gelişmelerin yanı sıra küresel piyasalar da hareketli bir hafta geçiriyor. Bu hafta dünya genelinde 15 merkez bankasının faiz kararı takip edilecek. ABD Merkez Bankası (Fed), bu akşam TSİ 21.00’de faiz kararını açıklayacak. Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalar, küresel piyasalarda belirleyici olacak.

BORSA İSTANBUL’DA BÜYÜK ÇÖKÜŞ

Gözaltı kararlarının ardından Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi güne yüzde 6,87 oranında sert düşüşle başladı. Açılışta 741 puan kaybederek 10.060 seviyesine gerileyen endeks, saat 09:55 itibarıyla devre kesici uygulamasına gitti.

DOLAR 41 TL'Yİ AŞTI, EURO 45'E DAYANDI

Dolar kuru yaklaşık 4 aydır yükseliş eğiliminde seyrederken, günün erken saatlerinde tarihi zirvesini görerek 41 TL'yi aştı ve ardından hafif geri çekildi.

Euro/TL de rekor kırarak 44 TL seviyesine çıktı.

ALTIN FİYATLARI TÜM ZAMANLARIN ZİRVESİNDE

Küresel piyasalardaki belirsizlik ve Ortadoğu’daki jeopolitik riskler nedeniyle güvenli liman olarak görülen altın fiyatları da yükselişini sürdürüyor. Ons altın, 3.045 dolar seviyesine ulaşarak tarihi zirvesini gördü. Gram altın ise ons altındaki yükselişin etkisiyle 3.602 liraya kadar çıktı. Saat 09.39 itibarıyla ons altın yüzde 0,13 artışla 3.038 dolardan işlem görürken, gram altın yüzde 0,35 yükselerek 4.591 liraya ulaştı.

TAHVİL PİYASASINDA SATIŞ BASKISI DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin gösterge tahvil faizleri de artış gösteriyor. 2 yıllık tahvil faizi yüzde 38,31’e, 5 yıllık tahvil faizi yüzde 32,26’ya ve 10 yıllık tahvil faizi yüzde 28,88’e yükseldi.

VİOP'TA SERT KAYIP

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontratlar, güne yüzde 3,9 düşüşle 11.930 puandan başladı.

Piyasaların siyasi gelişmelere duyarlılığı devam ederken, gözler gün içindeki yeni açıklamalara çevrildi.