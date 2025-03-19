FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Dolar 41 TL'yi aştı, euro 45 TL'ye dayandı! İmamoğlu operasyonu sonrası ortalık alev aldı, piyasa ekranını gören bir daha bakıyor...

Dolar 41 TL'yi aştı, euro 45 TL'ye dayandı! İmamoğlu operasyonu sonrası ortalık alev aldı, piyasa ekranını gören bir daha bakıyor...

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
19.03.2025 10:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de piyasalar siyasi gelişmelerin etkisiyle sarsıldı! Altın fiyatları uçuşa geçti, dolar ve Euro rekor kırdı. Dolar, 41 TL'yi aştı; Euro 45 TL'ye dayandı. Borsa İstanbul’da sert düşüş yaşanırken, devre kesici devreye girdi. Yatırımcılar panik satışlarına karşı uyarılıyor! Peki piyasaları alt üst eden gelişme ne? İşte tüm detaylar…

Dolar 41 TL'yi aştı, euro 45 TL'ye dayandı! İmamoğlu operasyonu sonrası ortalık alev aldı, piyasa ekranını gören bir daha bakıyor...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 100 kişiye yönelik geniş çaplı operasyon başlatması, piyasaları derinden sarstı. Siyasi gelişmelerin etkisiyle yurt içi piyasalarda sert dalgalanmalar yaşanırken, dolar, Euro ve altın fiyatları rekor seviyelere yükseldi. Borsa İstanbul ise güne sert düşüşle başladı ve kısa sürede devre kesici uygulandı.

PİYASALAR SİYASİ BELİRSİZLİKTEN ETKİLENDİ

Uzmanlar, piyasaların belirsizlikleri sevmediğini ve gün içinde yaşanacak gelişmelerin yön belirleyici olacağını vurgularken, yatırımcıları panik satışlarından kaçınmaları konusunda uyardı. Türkiye'deki gelişmelerin yanı sıra küresel piyasalar da hareketli bir hafta geçiriyor. Bu hafta dünya genelinde 15 merkez bankasının faiz kararı takip edilecek. ABD Merkez Bankası (Fed), bu akşam TSİ 21.00’de faiz kararını açıklayacak. Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalar, küresel piyasalarda belirleyici olacak.

borsa1

BORSA İSTANBUL’DA BÜYÜK ÇÖKÜŞ

Gözaltı kararlarının ardından Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi güne yüzde 6,87 oranında sert düşüşle başladı. Açılışta 741 puan kaybederek 10.060 seviyesine gerileyen endeks, saat 09:55 itibarıyla devre kesici uygulamasına gitti.

dolareurp

DOLAR 41 TL'Yİ AŞTI, EURO 45'E DAYANDI

Dolar kuru yaklaşık 4 aydır yükseliş eğiliminde seyrederken, günün erken saatlerinde tarihi zirvesini görerek 41 TL'yi aştı ve ardından hafif geri çekildi.

hjgjfgj

Euro/TL de rekor kırarak 44 TL seviyesine çıktı.

jhfj

ALTIN FİYATLARI TÜM ZAMANLARIN ZİRVESİNDE

Küresel piyasalardaki belirsizlik ve Ortadoğu’daki jeopolitik riskler nedeniyle güvenli liman olarak görülen altın fiyatları da yükselişini sürdürüyor. Ons altın, 3.045 dolar seviyesine ulaşarak tarihi zirvesini gördü. Gram altın ise ons altındaki yükselişin etkisiyle 3.602 liraya kadar çıktı. Saat 09.39 itibarıyla ons altın yüzde 0,13 artışla 3.038 dolardan işlem görürken, gram altın yüzde 0,35 yükselerek 4.591 liraya ulaştı.

rezerv-ic

TAHVİL PİYASASINDA SATIŞ BASKISI DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin gösterge tahvil faizleri de artış gösteriyor. 2 yıllık tahvil faizi yüzde 38,31’e, 5 yıllık tahvil faizi yüzde 32,26’ya ve 10 yıllık tahvil faizi yüzde 28,88’e yükseldi.

VİOP'TA SERT KAYIP

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontratlar, güne yüzde 3,9 düşüşle 11.930 puandan başladı.

Piyasaların siyasi gelişmelere duyarlılığı devam ederken, gözler gün içindeki yeni açıklamalara çevrildi.

Canlı Borsa
Piyasalar alev alev dolar ve euro ne kadar? Türkiye bu sabaha Ekrem İmamoğlu gözaltısıyla başladı! Dolar TL ne kadar arttı kaç para oldu?Piyasalar alev alev dolar ve euro ne kadar? Türkiye bu sabaha Ekrem İmamoğlu gözaltısıyla başladı! Dolar TL ne kadar arttı kaç para oldu?
Kızı çakarlı arabayla show yapmıştı! Gözaltı listesinde...Kızı çakarlı arabayla show yapmıştı! Gözaltı listesinde...
DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
38,82
39,28
% 6.43
11:04
Euro
42,37
43,05
% 6.27
11:04
İngiliz Sterlini
50,39
51,23
% 6.52
11:04
Avustralya Doları
24,60
24,89
% 6
11:03
İsviçre Frangı
44,25
44,77
% 6.34
11:03
Rus Rublesi
0,47
0,47
% 4.81
11:03
Çin Yuanı
5,36
5,42
% 6.18
11:03
İsveç Kronu
3,85
3,89
% 5.89
11:04
Anahtar Kelimeler:
döviz Ekrem İmamoğlu Gözaltı Borsa İstanbul Euro Altın dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şeyma Subaşı’nın ablasının eşine de gözaltı kararı! İşte gözaltı gerekçesi...

Şeyma Subaşı’nın ablasının eşine de gözaltı kararı! İşte gözaltı gerekçesi...

Dolar 41 TL'yi aştı, euro 45 TL'ye dayandı!

Dolar 41 TL'yi aştı, euro 45 TL'ye dayandı!

İBB'ye operasyon! İşte gözaltına alınanların tam listesi

İBB'ye operasyon! İşte gözaltına alınanların tam listesi

Mansur Yavaş'tan dikkat çeken çıkış: "Umarım iddialar asılsızdır

Mansur Yavaş'tan dikkat çeken çıkış: "Umarım iddialar asılsızdır

Kızı çakarlı arabayla show yapmıştı! Gözaltı listesinde...

Kızı çakarlı arabayla show yapmıştı! Gözaltı listesinde...

Gram altın için '5000 TL' dedi! Altında ek vergiyle ilgili de konuştu

Gram altın için '5000 TL' dedi! Altında ek vergiyle ilgili de konuştu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ultra konforlu ayakkabılar, su geçirmez ceketler ve dahası burada!

Ultra konforlu ayakkabılar, su geçirmez ceketler ve dahası burada!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.