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Dolar, 6,81'in üzerini gördü

BORSA HABERLERİ  | 14.04.2020 18:17 | Son Güncelleme

Dünya borsalarının Paskalya tatilinden dönüşün ardından güne 6,77 seviyelerinde başlayan dolar/TL kuru, 6,81'in üzerine tırmandı ve son Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi revize etti.

Dolar, 6,81'in üzerini gördü

BDDK'nın swap hamlesiyle 6,81'den dönen dolar/TL dünü 6,77 civarında tamamlamıştı.

Corona virüs salgınının takip edilmeye devam ettiği bugün de kur, 6,81 işlem görüyor.

Euro/TL de 7,45'te seyrediyor.

Uzmanlar, Covid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların odağında olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,84'ün önemli direnç konuma geldiğine dikkati çeken analistler, 6,70 ve 6,60 seviyelerinin ise destek olarak izleneceğini kaydetti.

ALTIN 7,5 YILIN ZİRVESİNDE

ABD'de bugün başlayacak olan şirket bilançoları ve haftanın ikinci yarısında gelecek olan önemli veriler öncesi yatırımcıların güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelmesiyle dün altının onsu 1.729 dolarla Kasım 2012'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

DOLAR/TL NEDEN DALGALANIYOR?

Hafta sonu BDDK'nın swap piyasasının neredeyse kapatan hamlesinin yanı sıra Türkiye'nin IMF veya bir başka uluslararası finans kurumundan döviz likiditesi hususunda destek alıp almayacağına yönelik haber akışı son günlerde dolar/TL kuruna yön veriyor. Nitekim, IMF Başkanı Georgieva'nın 'Türkiye dahil tüm üyelerle temas halindeyiz' sözleri geçtiğimiz hafta kuru 6,62 seviyelerine kadar çekmişti.Konuya ilişkin son açıklama dün gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "IMF programı başta olmak üzere ülkemizi minnet altına sokacak hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. dedi.

TÜRKİYE 202'DE YÜZDE 5 DARALACAK

Uluslararası Para Fonu(IMF), koronavirüs salgınının etkisiyle Türkiye ekonomisinin bu yıl yüksek oranda gerilemesini, gelecek yıl toparlamasını bekliyor. IMF'in '2020 yılı Bahar Dönemi Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'na göre, bir önceki raporunda Türkiye için bu yıl yüzde 3 olan büyüme beklentisi yüzde 5 küçülmeye revize edildi. IMF, Türkiye ekonomisinin gelecek yıl yüzde 5 büyümeye döneceğini tahmin ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
dolar, borsa, döviz kuru,

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
uzaylılar geldi dolar üzerinde oynuyorlar....
ne kadar şansılı hükmet yeni düşman ve sorunlu buldu ekonomi patladı dolar uçtu enflasyon aldı başını gidiyor eskiden fetö vardı şimdi corona virüsnün yüzden diyecek uykudan bi türlü uyanmayan türk milletti bunuda fetö gibi yiyecek
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