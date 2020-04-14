Dolar, 6,81'in üzerini gördü

BDDK'nın swap hamlesiyle 6,81'den dönen dolar/TL dünü 6,77 civarında tamamlamıştı.

Corona virüs salgınının takip edilmeye devam ettiği bugün de kur, 6,81 işlem görüyor.

Euro/TL de 7,45'te seyrediyor.

Uzmanlar, Covid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların odağında olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,84'ün önemli direnç konuma geldiğine dikkati çeken analistler, 6,70 ve 6,60 seviyelerinin ise destek olarak izleneceğini kaydetti.

ALTIN 7,5 YILIN ZİRVESİNDE

ABD'de bugün başlayacak olan şirket bilançoları ve haftanın ikinci yarısında gelecek olan önemli veriler öncesi yatırımcıların güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelmesiyle dün altının onsu 1.729 dolarla Kasım 2012'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

DOLAR/TL NEDEN DALGALANIYOR?

Hafta sonu BDDK'nın swap piyasasının neredeyse kapatan hamlesinin yanı sıra Türkiye'nin IMF veya bir başka uluslararası finans kurumundan döviz likiditesi hususunda destek alıp almayacağına yönelik haber akışı son günlerde dolar/TL kuruna yön veriyor. Nitekim, IMF Başkanı Georgieva'nın 'Türkiye dahil tüm üyelerle temas halindeyiz' sözleri geçtiğimiz hafta kuru 6,62 seviyelerine kadar çekmişti.Konuya ilişkin son açıklama dün gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "IMF programı başta olmak üzere ülkemizi minnet altına sokacak hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. dedi.