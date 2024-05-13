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Döviz rezervleri için Bakan Şimşek'ten açıklama: İyileşme devam edecek

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
13.05.2024 15:21
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açıkta 8 aylık düşüşün programın başarısı olduğunu belirterek, "Döviz rezervlerimizde iyileşme devam edecek" dedi.

Döviz rezervleri için Bakan Şimşek'ten açıklama: İyileşme devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açıkta gerileme ve dış finansman girişindeki olumlu görünümle döviz rezervlerinde iyileşmenin devam edeceğini belirterek, "Böylece makro finansal istikrar daha da güçlenecek ve dezenflasyon sürecine oldukça önemli katkı sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mart ayı ödemeler dengesi istatistiklerini değerlendirdi.

Yıllık cari açıkta 8 aydır devam eden düşüşün programın başarısı olduğuna işaret eden Şimşek, mart ayında 2023 yılı mayısına göre cari açıktaki yıllık iyileşmenin 25,8 milyar dolar olduğuna dikkati çekti.

Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu gerçekleşme, ilk çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oran olarak yaklaşık yüzde 2,7'ye gerilediğini ima ediyor. Programımıza duyulan güvenle risk primimiz düşüyor, dış finansmana erişim artıyor. Rezerv hariç (resmi ve bankacılık) sermaye girişi martta yıllık cari açığın 20 milyar dolar üzerinde. Cari açıkta gerileme ve dış finansman girişindeki olumlu görünümle döviz rezervlerimizde iyileşme devam edecek. Böylece makro finansal istikrar daha da güçlenecek ve dezenflasyon sürecine oldukça önemli katkı sağlanacak."

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