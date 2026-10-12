Emekli öğretmenin bahçesinde dev balkabakları yetişti

Emekli öğretmen Doğan Türker, bu yıl ilk kez bal kabağı ektiği bahçesinde yüzünü güldüren bir hasat yaptı. Bahar aylarında 5 dekarlık arazisine diktiği bal kabakları büyüyerek dikkat çekici boyutlara ulaştı. Topladığı kabakları taksisinin bagajına yükleyerek evine götüren Türker, ürünlerini kış aylarında değerlendirecek.

Bu yıl ilk kez bal kabağı yetiştirdiğini belirten Doğan Türker, "Bu yıl ilk kez bal kabağı ekimi yaptım. Bir tanesi 30 kilodan fazla" dedi. Türker, kabaklardan kışın tatlı yapacaklarını ve komşularına da ikram edeceklerini ifade etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır