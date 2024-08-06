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Dün iki kez devre kesti, bugün alıcılı açılış: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 10 bin puanın üzerinde

06.08.2024 10:08
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Dün yüzde 5,5 düşerek en kötü zamanlarından birini yaşayan Borsa İstanbul bu sabah alıcılı olarak güne başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 2,71 yükselişle 10.161,67 puandan açıldı.

Dün iki kez devre kesti, bugün alıcılı açılış: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 10 bin puanın üzerinde

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 268,26 puan ve yüzde 2,71 artışla 10.161,67 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 2,78 ve holding endeksi yüzde 2,62 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 4,07 ile ulaştırma oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,54 değer kaybederek 9.893,41 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesiyle dün görülen tarihi satış baskısının ardından bugün toparlanma eğilimine girdi.

Öte yandan ABD'de dün açıklanan verilere göre, ülkede hizmet sektörüne ilişkin Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise temmuz ayında sektörde genişlemeye işaret ederek bir miktar rahatlama sağladı. ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda aylık bazda 2,6 puan artışla 51,4'e çıkarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Bu gelişmelerle Fed yetkililerinin açıklamaları yakından takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, bugün verdiği bir röportajda, ekonomi zayıflıyorsa kısıtlayıcı politika duruşunu sürdürmenin anlamlı olmadığını ifade etti.

Goolsbee, "İstihdam rakamları beklenenden daha zayıf geldi ancak henüz resesyona benzemiyor." dedi. Fed'in acil toplantıya giderek faiz indirimi yapıp yapmayacağı konusunda ise yorum yapmaktan kaçınan Goolsbee, bunun çok büyük bir masa olduğunu dolayısıyla faiz artışları ve indirimleri gibi her şeyin her zaman masada olduğunu dile getirdi. Goolsbee, eğer ekonomide bir bozulma olursa Fed'in onu düzelteceğini aktardı.

Analistler, ABD'de dün açıklanan veriler ve Fed yetkililerinin açıklamaları sonrasında piyasaların bir nebze de olsa rahatladığını belirtti. Japon piyasaları öncülüğünde piyasalarda dün görülen düzeltmenin aşırı olabileceği düşüncesiyle bugün piyasalarda risk iştahının arttığını ifade eden analistler ancak yatırımcıların temkinli davranabileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'ce dış ticaret dengesi, Avro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.000 puanın destek, 10.200 ve 10.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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bist 100
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