Dünya borsaları kayıpta! Borsa İstanbul'da da kayıp yüzde 3'ü aştı

Küresel piyasalar, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim nedeniyle zayıf görüntü sergilerken Borsa İstanbul'da satış baskısı sanayi hisseleri önderliğinde ikinci yarıda arttı.

Günün ilk yarısını yüzde 0,96 azalışla 1.991 puandan geçen BIST 100'de ikinci yarıda kayıplar yüzde 3'ü aştı.

Özellikle doğalgaz ve elektrik kısıtlama kararları sonrası takip edilen sanayi endeksinde düşüşün daha belirgin olduğu görüldü. Sanayi endeksi seans içinde yüzde 4’ün üzerinde düşerken, ilk yarıyı yüzde 0,02 artıda kapatan bankacılık endeksi yüzde 2 civarında kayıp yaşadı.

Sanayiye yönelik önce doğalgaz, ardın da elektrik kesintisi kararlarının şirketlerin üretim ve ihracat planlamaları üzerinde olumsuz etkileri olması bekleniyor. Halka açık olan sanayi şirketlerinden Kartonsan doğalgaz tedariğinde gidilen kısıtlama, Ege Endüstri ise elektrik kesintisi nedeniyle üretime geçici olarak ara verdiklerini KAP'a duyurdular. Gözler diğer şirketlerden gelecek olası açıklamalarda.

Uluslararası piyasalarda saat 14.13 itibarıyla; BIST 100, yüzde 3,3 kayıpla 1.944 seviyesinde yer aldı. Dolar 13,42 ve Euro 15,22 liradan işlem görüyor.

AVRUPA HİSSE SENETLERİNDE SATIŞLAR HIZLANDI

Avrupa hisse senedi piyasalarında satışlar yeni haftanın ilk gününde endeksleri son 1 ayın en düşük seviyelerine taşıdı.

Fed'in öngörülenden daha agresif bir parasal sıkılaştırmaya gideceği endişeleri ve Euro Bölgesi'nde ekonomik toparlanmanın yavaşladığına işaret eden PMI rakamları Avrupa borsalarında satışı hızlandırdı.

Rusya'nın Ukrayna'ya her an saldırabileceği yönünde ABD'den gelen uyarılar, ABD ve İngiltere'nin Ukrayna'daki diplomatlarının ailelerini tahliye edecekleri açıklamaları da Avrupa'da yatırımcıları endişelendiren ve satışlara yol açan faktörler arasında yer aldı.

Avrupa'da teknoloji hisseleri yüzde 2,3 kayıpla 14 haftanın en düşük seviyelerine inerken, seyahat ve ağırlama sektöründe kayıp yüzde 3'e ulaştı.

Londra'da FTSE 100 endeksi 51,50 puan, yüzde 0,69 gerilerken, Frankfurt'ta DAX yüzde 1,13, 176,78 puan geriledi. Paris'te CAC-40 95,47 puan, yüzde 1,34 düştü.

Soxx 600 endeksi de bugün yüzode 14,2 geriledi.

