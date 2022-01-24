FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Dünya borsaları kayıpta! Borsa İstanbul'da da kayıp yüzde 3'ü aştı

Dünya borsaları kayıpta! Borsa İstanbul'da da kayıp yüzde 3'ü aştı

24.01.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalardaki negatif fiyatlamalar Borsa İstanbul'a da yansıdı. Endekste günlük kayıp yüzde 4'e ulaştı. Avrupa hisse senedi piyasalarında da satışlar yeni haftanın ilk gününde endeksleri son 1 ayın en düşük seviyelerine taşıdı.

Dünya borsaları kayıpta! Borsa İstanbul'da da kayıp yüzde 3'ü aştı

Küresel piyasalar, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim nedeniyle zayıf görüntü sergilerken Borsa İstanbul'da satış baskısı sanayi hisseleri önderliğinde ikinci yarıda arttı.

Günün ilk yarısını yüzde 0,96 azalışla 1.991 puandan geçen BIST 100'de ikinci yarıda kayıplar yüzde 3'ü aştı.

Özellikle doğalgaz ve elektrik kısıtlama kararları sonrası takip edilen sanayi endeksinde düşüşün daha belirgin olduğu görüldü. Sanayi endeksi seans içinde yüzde 4’ün üzerinde düşerken, ilk yarıyı yüzde 0,02 artıda kapatan bankacılık endeksi yüzde 2 civarında kayıp yaşadı.

Sanayiye yönelik önce doğalgaz, ardın da elektrik kesintisi kararlarının şirketlerin üretim ve ihracat planlamaları üzerinde olumsuz etkileri olması bekleniyor. Halka açık olan sanayi şirketlerinden Kartonsan doğalgaz tedariğinde gidilen kısıtlama, Ege Endüstri ise elektrik kesintisi nedeniyle üretime geçici olarak ara verdiklerini KAP'a duyurdular. Gözler diğer şirketlerden gelecek olası açıklamalarda.

Uluslararası piyasalarda saat 14.13 itibarıyla; BIST 100, yüzde 3,3 kayıpla 1.944 seviyesinde yer aldı. Dolar 13,42 ve Euro 15,22 liradan işlem görüyor.

AVRUPA HİSSE SENETLERİNDE SATIŞLAR HIZLANDI

Avrupa hisse senedi piyasalarında satışlar yeni haftanın ilk gününde endeksleri son 1 ayın en düşük seviyelerine taşıdı.

Fed'in öngörülenden daha agresif bir parasal sıkılaştırmaya gideceği endişeleri ve Euro Bölgesi'nde ekonomik toparlanmanın yavaşladığına işaret eden PMI rakamları Avrupa borsalarında satışı hızlandırdı.

Rusya'nın Ukrayna'ya her an saldırabileceği yönünde ABD'den gelen uyarılar, ABD ve İngiltere'nin Ukrayna'daki diplomatlarının ailelerini tahliye edecekleri açıklamaları da Avrupa'da yatırımcıları endişelendiren ve satışlara yol açan faktörler arasında yer aldı.

Avrupa'da teknoloji hisseleri yüzde 2,3 kayıpla 14 haftanın en düşük seviyelerine inerken, seyahat ve ağırlama sektöründe kayıp yüzde 3'e ulaştı.

Londra'da FTSE 100 endeksi 51,50 puan, yüzde 0,69 gerilerken, Frankfurt'ta DAX yüzde 1,13, 176,78 puan geriledi. Paris'te CAC-40 95,47 puan, yüzde 1,34 düştü.

Soxx 600 endeksi de bugün yüzode 14,2 geriledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…
Öz kızına işkence yaptı! Kafasını yerden yere vurduÖz kızına işkence yaptı! Kafasını yerden yere vurdu
23 Ocak 14 ayar bilezik ne kadar? 23 Ocak 14 ayar bilezik ne kadar?
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatma Girik hayatını kaybetti!

Fatma Girik hayatını kaybetti!

Gözyaşlarına boğuldu! "O yiğit halleri... Gitti canım"

Gözyaşlarına boğuldu! "O yiğit halleri... Gitti canım"

Son dakika... Gram altında herkesin gözü bu kararda! Önce düşüş sonra zirve...

Son dakika... Gram altında herkesin gözü bu kararda! Önce düşüş sonra zirve...

KDV değişikliğinde flaş gelişme! Gıda, sağlık, eğitimde düşüş geliyor…

KDV değişikliğinde flaş gelişme! Gıda, sağlık, eğitimde düşüş geliyor…

Emekli ve memur maaşlarıyla ilgili son dakika gelişmesi!

Emekli ve memur maaşlarıyla ilgili son dakika gelişmesi!

Emeklilerin maaş farkı için tarih netleşti

Emeklilerin maaş farkı için tarih netleşti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Erteleniyor! Ekonomiyle ilgili kritik teklif kabul edildi!

Erteleniyor! Ekonomiyle ilgili kritik teklif kabul edildi!

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Altın ve dolar için geri sayım başladı

Altın ve dolar için geri sayım başladı

Memur ve emekliye ek zam teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı

Memur ve emekliye ek zam teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı

Market fiyatları böyle zamlanmış! Yazışmalar ifşa oldu…

Market fiyatları böyle zamlanmış! Yazışmalar ifşa oldu…

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.