Dünyaca ünlü ilaç devinin kârı beklentileri aştı

AstraZeneca, ilk çeyrekte 15,29 milyar dolar gelir ve hisse başına 2,58 dolar kârla beklentileri aştı. Şirketin geliri yıllık yüzde 13 artarken, 2026 beklentileri korundu.

Begüm Özkaynak
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Toplam Tutar

50.000 TL

Detayları gör

AstraZeneca, 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin gelir ve kârlılık verileri piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

BEKLENTİLERİ AŞTI

Şirket, ilk çeyrekte 15,29 milyar dolar gelir elde ederken, hisse başına çekirdek kâr 2,58 dolar oldu. Reuters anketine katılan analistler, gelirin 14,9 milyar dolar, hisse başına kârın ise 2,54 dolar seviyesinde gerçekleşmesini bekliyordu.

AstraZeneca’nın toplam geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarken, net kârı yüzde 5 yükselişle 3,08 milyar dolara çıktı. Şirket, 2025’in ilk çeyreğinde 2,92 milyar dolar net kâr açıklamıştı.

ONKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNE ÇIKTI

Büyümeye en büyük katkıyı onkoloji birimi sağladı. Bu segmentte gelir sabit kur bazında yüzde 16 artarak 6,8 milyar dolara ulaştı.

Öne çıkan ilaçlardan Imfinzi’nin geliri yüzde 30 artışla 1,69 milyar dolara, Enhertu’nun geliri yüzde 34 artışla 831 milyon dolara çıktı. Tagrisso 1,83 milyar dolar gelir elde ederken yüzde 5 büyüme kaydetti, Calquence ise yüzde 17 artışla 923 milyon dolara ulaştı.

2026 BEKLENTİSİ KORUNDU

AstraZeneca, 2026 yılına ilişkin beklentilerini korudu. Şirket, sabit kur bazında orta-yüksek tek haneli gelir artışı ve düşük çift haneli hisse başına kâr büyümesi öngörüyor.

Şirket CEO’su Pascal Soriot, yatırımcılara yaptığı değerlendirmede, yeni ilaç lansmanları ve ticari altyapıya yapılan yatırımların patent sürelerinin dolması ve fiyat baskılarının etkisini dengeleyeceğini ifade etti.

Soriot, 2026 yılında ABD’de onay alması halinde yüksek tansiyon tedavisi için geliştirilen baxdrostat ve meme kanserine yönelik camizestrant gibi ilaçların piyasaya sunulmasının hedeflendiğini belirtti. Şirketin on yıl sonuna kadar 20’den fazla yeni ürün lansmanı planladığı aktarıldı.

HİSSELERDE SINIRLI DÜŞÜŞ

Sonuçların ardından erken işlemlerde AstraZeneca hisseleri yaklaşık yüzde 1 değer kaybetti. Bu hareket, FTSE 100 endeksindeki yüzde 0,6’lık düşüşle paralel gerçekleşti.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Anahtar Kelimeler:
AstraZeneca ilaç
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

