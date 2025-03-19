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Dünyaca ünlü Morgan Stanley bankasından Borsa İstanbul kararı! KAP'a bildirildi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
19.03.2025 19:40
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Türkiye hem siyasi olarak hem de ekonomik olarak hareketli bir günü geride bıraktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından borsa düşerken altın, dolar ve Euro tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Öte yandan dev yatırım bankası Morgan Stanley ise Borsa İstanbul'dan çekildiğini duyurdu.

Dünyaca ünlü Morgan Stanley bankasından Borsa İstanbul kararı! KAP'a bildirildi

Türkiye son zamanların en hareketli günlerinden birini yaşadı. Sabahın erken saatlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 87 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonlar sonrası ülke ekonomisi de hareketli dakikalar geçirdi. Altın ve dolardan rekor üstüne rekor gelirken Borsa İstanbul ise büyük kayıp yaşadı.

BORSA

MORGAN STANLEY'DEN BORSA İSTANBUL KARARI

Yaşanan olayların ardından Morgan Stanley'den de dikkat çeken bir hamle geldi. ABD merkezli dev yatırım bankası, Borsa İstanbul’daki borsa üyeliğini kendi isteğiyle iptal ettirdi.

MMM

KAP'A BİLDİRİLDİ

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 19 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde şu ifadeler kullanıldı;

"Faaliyet izinlerinden tamamen feragat etme başvurusu Sermaye Piyasası Kurulunca olumlu karşılanarak sahip olduğu Dar Yetkili Aracı Kurum Belgesi iptal edilen Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş. (Üye Kodu:MSI), Borsamız Yönetim Kurulunun 12/03/2025 tarihli kararı ile Borsa üyeliğinden çıkarılmıştır."

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