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Elite Naturel onay aldı, halka arza gidiyor

02.11.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde borsada işlem gören şirket sayısında gözle görülür bir artış oldu. İçecek sektöründe yer alan Elite Naturel, SPK'dan halka arz için onay aldı.

Elite Naturel onay aldı, halka arza gidiyor

Borsada halka arzlar artıyor.İçecek sektöründe faaliyet gösteren Elite Naturel, borsaya açılmak için yaptığı başvurunun, SPK’dan onay beklediğini duyurdu.

12 MİLYON LOT İLE HALKA ARZA GİDECEK

Şirket açıklamasına göre yapılan başvuruda 12 milyon lot hissenin halka arz edilmesi hedefleniyor. Halka arzın yurt içinde bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi ile yapılması planlanıyor. Halka arz sonrasında halka açık olan kısım şirket sermayesinin yüzde 22,22’sini oluşturacak. Şirket sermayesi halka arz öncesi 50 milyon TL iken, halka arz sonrasında 54 milyon TL’ye ulaşacak. Şirketin halka arzında yüz güldüren bir husus Halk Yatırım liderliğinde 30 gün boyunca fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler yapılacak olması görülüyor.

"ÜRÜNLER EL DEĞMEDEN İŞLENİYOR"

Açıklamada görüşleri bulunan şirketin yönetim kurulu başkan vekili Çağrı Eşmekaya öz kaynakları son bir yılda yüzde 144,69 arttırdıklarını, satışlarında ise geçen yıla göre yüzde 81 yükseliş gözlendiğini belirtti. Üretim yapılan 7.66 milyon dönüm alanın birçok ülke yüzölçümünden daha büyük olduğunu aktaran Eşmekaya, ’’Organik tarım sahalarında üretilen meyve sebzeler sezonunda fabrikamıza getirilerek son teknolojik Endüstri 4.0 sistemiyle kurulan makine parkurlarımızda el değmeden işleniyor. Soğuk sıkım yöntemiyle sıkılan meyveler, pastörizasyon yöntemiyle katkısız olarak şişeleniyor’’ dedi.

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