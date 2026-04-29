EMLAK KONUT GMYO (EKGYO) 30 Nisan Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

EMLAK KONUT GMYO (EKGYO) hissesi 29 Nisan Çarşamba 2026 tarihinde güne 20,76 TL’den başladı. Seans içinde 21,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 20,06 TL görüldü ve günü 20,18 TL’den kapattı.

EMLAK KONUT GMYO (EKGYO) hissesi için 29 Nisan Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-2,51 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 2,10 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 103,04 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 20,18 TL, 20,70 TL, 21,00 TL, 21,18 TL, 21,16 TL oldu. Bu dönemde fiyat 20,18 TL – 21,18 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

EMLAK KONUT GMYO (EKGYO) hissesinin 29 Nisan Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 20,74 TL, 52 günlük ortalama 21,41 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 19,67 TL ve 19,33 TL destek, 20,67 TL ve 21,33 TL direnç noktalarıdır.

