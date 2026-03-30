FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

EMLAK KONUT GMYO (EKGYO) 31 Mart Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

EMLAK KONUT GMYO (EKGYO), 31 Mart Salı 2026 için hazırlanan analizde, 30 Mart Pazartesi 2026 kapanış verilerine göre 19,17 TL kapanış, %-2,73 değişim ve 2,02 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

AKBNK -0,52%
ALARK -1,02%
AEFES -2,68%
ARCLK -0,72%
ASELS -2,14%
ASTOR 1,33%
BTCIM -1,69%
BIMAS -0,37%
BRSAN 0,39%
CIMSA -1,48%
CCOLA -3,32%
DSTKF 1,48%
DOHOL 2,52%
DOAS -0,16%
EKGYO -2,73%
ENKAI 0,65%
EREGL 3,72%
FROTO 1,07%
GARAN -0,16%
GUBRF -2,27%
HEKTS -1,41%
ISCTR 0,00%
KRDMD 1,66%
KCHOL 1,74%
KONTR -1,59%
KUYAS -2,23%
MAVI -1,27%
MIATK 1,84%
MGROS 0,42%
OYAKC -0,42%
PASEU -0,50%
PGSUS -0,34%
PETKM 0,16%
SAHOL -0,94%
SASA -2,51%
SISE -0,97%
SOKM 0,38%
HALKB 0,38%
TSKB -0,18%
TAVHL -0,59%
TOASO 2,66%
TRMET -4,37%
TUPRS 0,12%
TRALT -3,14%
THYAO 0,17%
TTKOM 0,95%
TCELL 0,38%
ULKER 0,81%
VAKBN -0,83%
YKBNK 0,00%
Şevket Taner Şahin

EMLAK KONUT GMYO (EKGYO) hissesi 30 Mart Pazartesi 2026 tarihinde güne 20,00 TL’den başladı. Seans içinde 20,02 TL seviyesine yükseldi, en düşük 19,11 TL görüldü ve günü 19,17 TL’den kapattı.
EMLAK KONUT GMYO (EKGYO) hissesi için 30 Mart Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-2,73 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 2,02 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 103,99 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 19,17 TL, 19,27 TL, 19,81 TL, 20,40 TL, 19,70 TL oldu. Bu dönemde fiyat 19,17 TL – 20,40 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

EMLAK KONUT GMYO (EKGYO) hissesinin 30 Mart Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 20,86 TL, 52 günlük ortalama 23,00 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 18,67 TL ve 18,33 TL destek, 19,67 TL ve 20,33 TL direnç noktalarıdır.

EMLAK KONUT GMYO (EKGYO) 31 Mart Salı 2026 Günlük Teknik Analiz 1

EMLAK KONUT GMYO (EKGYO) 31 Mart Salı 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TUPRS
240.5
19.577.056.744,40
% 0.12
18:10
THYAO
294
8.832.279.043,75
% 0.17
18:10
ASTOR
205.9
7.867.214.510,30
% 1.33
18:10
ISCTR
13.18
6.278.005.470,08
% 0
18:10
KCHOL
192.6
5.420.994.968,20
% 1.74
18:10
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.