Taksi duraklarına Singapur modeli: 'Havuz sistemi oluşturulacak'

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı "İstanbul’daki tüm taksi durakları, birbiriyle havuz sistemindeki gibi entegre bir yapıda çalışacak" dedi.

Cansu Çamcı

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı İsmet Dalcı, taksi hizmetlerinde müşteri memnuniyeti, verimlilik ve denetim odaklı yeni dönem hedefleri kapsamında, bu işi dünyada en iyi yapan Singapur modelini örnek aldıklarını söyledi.

Geçmişteki eksiklerle yüzleşecek bilince sahip olduklarını ifade eden İTEO Başkanı Dalcı “Bu eksikleri gidermek adına, kendi teknolojik aplikasyonumuzdan meslek yasamıza, sosyal medya yönetiminden operasyonel hızımıza kadar yeni bir yapı kuruyoruz” dedi.

"HAVUZ SİSTEMİ OLUŞTURULACAK"

Dalcı “İstanbul’daki 20 bin 311 taksi, şu an %48 verimlilikle çalışıyor. Yani bir taksi, 100 kilometre yol yapıyorsa, bunun 52 kilometresi boştur. Verimliliği %48’den %90 seviyelerine çıkardığımızda, trafiğe tek bir yeni araç eklemeden 8.531 yeni taksi sisteme girmiş gibi bir etki olacak. Sistemin mantığı şu şekilde işleyecek: İstanbul’daki tüm taksi durakları birbiriyle entegre bir yapıda çalışacak ve bir ‘havuz sistemi’ oluşturulacak.

Örneğin Bostancı’dan yolcu alan bir taksi Kadıköy’e ulaştığında, trafikte boş dolaşmak yerine sistem tarafından en yakın taksi durağına yönlendirilerek sıraya dâhil edilecek. Böylece taksilerin boş dolaşma oranı azaltılacak, verimlilik artırılacak ve şehir trafi ğine ek yük bindirmeden daha fazla yolcuya hizmet verilebilecek” ifadelerine yer verdi.

Dijital taksi çağırma uygulamalarının yüksek komisyon oranlarına değinen Dalcı "Yasalar gereği taksimetrenin üstünde kimsenin ekstra ücret ödememesi lazım. Kısa mesafe taksi 210 TL şu anda. Bir uygulamada 50 TL, başka bir uygulamada 90 TL’ye varan ekstra komisyonlar ödeniyor. 210 liralık yolculuk size 300 liraya geliyor. Bu uygulama firmaları aynı zamanda taksi esnafından da %11 ile %25’e varan komisyonlar alıyor. Burada ciddi sıkıntı var. Biz kesinlikle komisyonlara karşıyız. Bu uygulama firmalarının gerek belediye gerekse Ticaret Bakanlığı tarafından bir zapturapt altına alınmasını istiyoruz" çağrısı yaptı.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
