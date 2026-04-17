Yılların hizmeti son buluyor! Ücretli olacak: Hazırlık başladı

Otobüs firmaları artan maliyetleri işaret ederek yeni bir düzenlemenin adımını atmaya hazırlanıyor. Buna göre ikramlar ile ilgili düzenleme yapılacak.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Şehirlerarası ulaşım sektörü artan maliyetler nedeniyle masraflarını kısmaya çalışıyor. Uzun yol denince ilk akla gelen ikramların kaldırılması gündeme geldi. Kısa yolculuklarda su haricinde herhangi bir ikramda zaten bulunulmuyordu ancak kapsama uzun yolculukların da alınması bekleniyor.

MALİYETLER ARTTI

Sektörde konuşulanlara göre yolculara yalnızca su verilmesi, diğer yiyecek ve içeceklerin ise ücretli hale getirilmesi gündemde. Artan yakıt ve operasyon maliyetleri nedeniyle ikram hizmetinden kısılması planlanıyor.

Buna göre, sandviç, kek ve içecek gibi ürünlerin ücretli olarak satışa sunulacağı yeni bir sistem üzerinde çalışılıyor. Yeni düzenlemenin kısa süre içinde birçok firma tarafından uygulamaya alınması bekleniyor.
YOLCULAR TEPKİLİ

Planlanan değişiklik ise yolcuların tepkisini çekti. İkramın kaldırılmasına tepki gösteren bir yolcu şu cümleleri kurdu:

“Eskiden ikram vardı, şimdi çoğu şeyi kaldırdılar. Sadece su veriliyor”
Kaynak: Show Haber

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bazı ATV türlerinin ithalatında gözetim uygulanacakBazı ATV türlerinin ithalatında gözetim uygulanacak
Borsa yükselişle başladı Borsa yükselişle başladı

Okuyucu Yorumları 9 yorum
Eskiden bir yerden bir yere giderken bilet parasını düşünmezdik, ikramlarda boldu..
Güzel ülkemde ücretsiz ne kaldı ki Allahın suyuna bile bi ton para veriyoruz..
maliyetler arttı derken sanki otobüs bilet fiyatları sabit yerinde duruyor her fırsatta zam yapılıyor geçenlerde arkadaşım İzmir'den memleketi toket a uçak ile gitti uçak bileti 1750 TL otobüs bileti ücreti 2000 TL ydi
En Çok Okunan Haberler
O ilimizde okullara randevusuz giriş yasaklanıyor

O ilimizde okullara randevusuz giriş yasaklanıyor

Katilin ölüm nedeni belli oldu

Katilin ölüm nedeni belli oldu

Arda Turan’dan tarihi başarı! Shakhtar adını yarı finale yazdırdı

Arda Turan’dan tarihi başarı! Shakhtar adını yarı finale yazdırdı

Tepki çekti! ''Linç kampanyalarınızı durdurun''

Tepki çekti! ''Linç kampanyalarınızı durdurun''

İslam Memiş gram altının 8 bin TL olacağı tarihi verdi!

İslam Memiş gram altının 8 bin TL olacağı tarihi verdi!

A101'e Columbia ayakkabı geliyor!

A101'e Columbia ayakkabı geliyor!

