Yılların hizmeti son buluyor! Ücretli olacak: Hazırlık başladı

Şehirlerarası ulaşım sektörü artan maliyetler nedeniyle masraflarını kısmaya çalışıyor. Uzun yol denince ilk akla gelen ikramların kaldırılması gündeme geldi. Kısa yolculuklarda su haricinde herhangi bir ikramda zaten bulunulmuyordu ancak kapsama uzun yolculukların da alınması bekleniyor.

MALİYETLER ARTTI

Sektörde konuşulanlara göre yolculara yalnızca su verilmesi, diğer yiyecek ve içeceklerin ise ücretli hale getirilmesi gündemde. Artan yakıt ve operasyon maliyetleri nedeniyle ikram hizmetinden kısılması planlanıyor.

Buna göre, sandviç, kek ve içecek gibi ürünlerin ücretli olarak satışa sunulacağı yeni bir sistem üzerinde çalışılıyor. Yeni düzenlemenin kısa süre içinde birçok firma tarafından uygulamaya alınması bekleniyor.



YOLCULAR TEPKİLİ

Planlanan değişiklik ise yolcuların tepkisini çekti. İkramın kaldırılmasına tepki gösteren bir yolcu şu cümleleri kurdu:

“Eskiden ikram vardı, şimdi çoğu şeyi kaldırdılar. Sadece su veriliyor”

Kaynak: Show Haber