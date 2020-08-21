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Enerji hisseleri 'doğalgaz keşfi' açıklamasının ardından hareketlendi

BORSA HABERLERİ  | 21.08.2020 16:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'de doğalgaz keşfi açıklamasının ardından borsada işlem gören enerji şirketlerinde hareketlilik yaşandı.

Enerji hisseleri 'doğalgaz keşfi' açıklamasının ardından hareketlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de doğal az keşfedildiğine ilişkin bugünkü açıklamasının ardından Borsada işlem gören hisse senetlerinde hareketlilik yaşandı.

Erdoğan'ın Çarşamba günkü “müjde” açıklamalarının ardından yurt içi piyasalarda hareketlilik yaşanmasıyla birlikte enerji şirketlerinin hisselerinde yükseliş olmuştu.

Haftaya 3.70 TL civarından başlayan Petkim Petrokimya hisseleri piyasadaki beklentilerin etkisiyle yükselerek haftanın son işlem gününde 4.96 TL'ye kadar tırmandı. Sonrasında ise doğal gaz keşfi açıklamasının ardından sert düşüşle 4.29 TL'ye kadar geriledi. Petkim bu hafta başından beri yüzde 16 artıda bulunuyor.

Tüpraş hisseleri de bugünkü işlemlerde sert düştü. Haftaya yaklaşık 78 TL'den başlamasının ardından Erdoğan'ın Çarşamba günkü açıklamasıyla yükselişe geçen Tüpraş, 95.70 TL'ye kadar tırmandı. Açıklama sonrasında kazancının önemli bir kısmını geri veren Tüpraş, bu hafta yüzde 6.70 artıda bulunuyor.

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