ENKA INSAAT (ENKAI) 15 Temmuz Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

ENKA INSAAT (ENKAI) hissesi 14 Temmuz Salı 2026 tarihinde güne 89,90 TL’den başladı. Seans içinde 90,35 TL seviyesine yükseldi, en düşük 88,45 TL görüldü ve günü 89,70 TL’den kapattı.

ENKA INSAAT (ENKAI) hissesi için 14 Temmuz Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,11 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,88 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 9,80 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 89,70 TL, 89,80 TL, 90,30 TL, 88,50 TL, 89,60 TL oldu. Bu dönemde fiyat 88,50 TL – 90,30 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ENKA INSAAT (ENKAI) hissesinin 14 Temmuz Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 91,26 TL, 52 günlük ortalama 96,49 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 88,00 TL ve 87,00 TL destek, 90,00 TL ve 91,00 TL direnç noktalarıdır.

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