ENKA INSAAT (ENKAI) 30 Ocak Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

ENKA INSAAT (ENKAI) hissesi 29 Ocak Perşembe 2026 tarihinde güne 91,00 TL’den başladı. Seans içinde 95,90 TL seviyesine yükseldi, en düşük 90,55 TL görüldü ve günü 94,05 TL’den kapattı.

ENKA INSAAT (ENKAI) hissesi için 29 Ocak Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %3,35 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 2,46 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 26,23 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 94,05 TL, 91,00 TL, 84,40 TL, 84,05 TL, 84,10 TL oldu. Bu dönemde fiyat 84,05 TL – 94,05 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ENKA INSAAT (ENKAI) hissesinin 29 Ocak Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 82,58 TL, 52 günlük ortalama 80,00 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 87,33 TL ve 80,67 TL destek, 97,33 TL ve 100,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.