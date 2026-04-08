EREĞLİ DEMİR ÇELİK (EREGL) 09 Nisan Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

EREĞLİ DEMİR ÇELİK (EREGL) hissesi 08 Nisan Çarşamba 2026 tarihinde güne 29,92 TL’den başladı. Seans içinde 30,18 TL seviyesine yükseldi, en düşük 29,58 TL görüldü ve günü 29,58 TL’den kapattı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK (EREGL) hissesi için 08 Nisan Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %2,57 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 7,23 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 241,68 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 29,58 TL, 28,84 TL, 30,06 TL, 29,20 TL, 28,20 TL oldu. Bu dönemde fiyat 28,20 TL – 30,06 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

EREĞLİ DEMİR ÇELİK (EREGL) hissesinin 08 Nisan Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 28,43 TL, 52 günlük ortalama 29,12 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 28,00 TL ve 27,00 TL destek, 30,00 TL ve 31,00 TL direnç noktalarıdır.

