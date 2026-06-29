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EREĞLİ DEMİR ÇELİK (EREGL) 30 Haziran Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

EREĞLİ DEMİR ÇELİK (EREGL), 30 Haziran Salı 2026 için hazırlanan analizde, 29 Haziran Pazartesi 2026 kapanış verilerine göre 41,20 TL kapanış, %-2,18 değişim ve 5,98 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK (EREGL) 30 Haziran Salı 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK -0,06%
AKSEN 0,97%
ALARK 2,19%
AEFES 0,38%
ARCLK -2,40%
ASELS -1,11%
ASTOR -4,06%
BTCIM -0,66%
BIMAS -0,93%
BRSAN 4,78%
CANTE -1,43%
CIMSA -2,24%
CCOLA 2,09%
DSTKF 2,45%
DOAS -0,49%
EKGYO -0,76%
ENKAI 0,61%
EREGL -2,18%
FROTO -0,93%
GARAN -0,79%
GUBRF -5,99%
HEKTS -4,11%
ISCTR -0,34%
KRDMD -1,08%
KCHOL -1,26%
KUYAS -2,21%
MAVI -2,36%
MIATK 2,17%
MGROS -2,40%
OYAKC 0,10%
PASEU -9,96%
PGSUS -1,67%
PETKM -1,94%
SAHOL 0,05%
SASA -2,78%
SISE -0,84%
HALKB -1,86%
TSKB -1,31%
TAVHL -1,58%
TOASO -3,54%
TRMET -4,20%
TUPRS 0,05%
TRALT -3,11%
THYAO -0,53%
TTKOM 0,40%
TCELL -1,17%
TURSG -2,54%
ULKER -0,39%
VAKBN -0,97%
YKBNK -1,43%
Recep Demircan

EREĞLİ DEMİR ÇELİK (EREGL) hissesi 29 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde güne 42,66 TL’den başladı. Seans içinde 42,68 TL seviyesine yükseldi, en düşük 40,80 TL görüldü ve günü 41,20 TL’den kapattı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK (EREGL) hissesi için 29 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-2,18 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 5,98 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 143,59 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 41,20 TL, 42,12 TL, 40,32 TL, 39,94 TL, 39,82 TL oldu. Bu dönemde fiyat 39,82 TL – 42,12 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

EREĞLİ DEMİR ÇELİK (EREGL) hissesinin 29 Haziran Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 39,89 TL, 52 günlük ortalama 37,40 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 39,33 TL ve 37,67 TL destek, 42,33 TL ve 43,67 TL direnç noktalarıdır.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK (EREGL) 30 Haziran Salı 2026 Günlük Teknik Analiz 1

EREĞLİ DEMİR ÇELİK (EREGL) 30 Haziran Salı 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
329
14.045.428.943,00
% -0.53
18:10
ASELS
357.5
9.939.523.639,00
% -1.11
18:10
AKBNK
77.2
6.457.895.832,60
% -0.06
18:10
EREGL
41.2
5.981.673.077,32
% -2.18
18:10
YKBNK
40.08
5.178.325.351,42
% -1.43
18:10
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