FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Erken seçim kararı sonrası Paris zirveyi kaptırdı! Artık Avrupa'nın piyasa değeri en yüksek borsasına sahip değiller

Erken seçim kararı sonrası Paris zirveyi kaptırdı! Artık Avrupa'nın piyasa değeri en yüksek borsasına sahip değiller

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
17.06.2024 15:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un beklenmedik bir şekilde erken seçim seçim kararı alması piyasaları da olumsuz etkilerken Paris, yaklaşık 2 yıldır elinde bulundurduğu Avrupa'nın piyasa değeri en büyük borsasına sahip olma ünvanını Londra'ya kaybetti.

Erken seçim kararı sonrası Paris zirveyi kaptırdı! Artık Avrupa'nın piyasa değeri en yüksek borsasına sahip değiller

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sürpriz erken seçim kararı, ülkenin risk priminin de yükselmesine neden olurken bu durum özellikle Fransız bankacılık sektörünü olumsuz etkiledi.
Hisse senedi piyasasındaki son değer kayıplarıyla Fransız borsasındaki şirketlerin piyasa değeri 3,13 trilyon dolara indi. 3,18 trilyon dolar piyasa değeri ile Londra borsası, 2 yıl önce Paris'e kaptırdığı Avrupa’nın en büyük hisse senedi borsası ünvanını geri aldı.

258 MİLYAR DOLARLIK DÜŞÜŞ

Macron'un, aşırı sağcıların 9 Haziran’daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden açık ara birinci çıkması üzerine erken seçim kararı almasının ardından Fransız şirketlerinin piyasa değerinde yaklaşık 258 milyar dolarlık düşüş yaşanmıştı.

ERKEN SEÇİM KARARI BELİRSİZLİĞE YOL AÇTI

Ülkede erken seçimlerin yol açtığı siyasi belirsizlik ortamında, Fransız hisse senedi piyasasının göstergesi niteliğindeki CAC 40 endeksi, yüzde 6’dan fazla değer kaybı ile 2002’den bu yana en büyük haftalık kaybını yaşamıştı.

9 Haziran’daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin Fransa ayağında aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) yüzde 31,37'lik oyla ve açık ara farkla ilk sırayı almış, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile ikinci olmuştu.

Macron, AP seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Parlamentoyu feshederek 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçime gitme kararı aldığını duyurmuştu.

(AA)

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Forbes açıkladı: En çok milyarderi mezun eden 12 üniversite belli olduForbes açıkladı: En çok milyarderi mezun eden 12 üniversite belli oldu
SPK tarihleri duyurdu! 15 şirkete ek süre verildiSPK tarihleri duyurdu! 15 şirkete ek süre verildi
AB, Rusya'ya uygulanan yaptırımların süresini uzattıAB, Rusya'ya uygulanan yaptırımların süresini uzattı
Anahtar Kelimeler:
Londra Paris Fransa erken seçim piyasa
En Çok Okunan Haberler
Sözleri sonrası o ödülü geri istediler! Sert çıktı: "Eli sopalı ağzı salyalı, değnekçi yargısız infazcılar..."

Sözleri sonrası o ödülü geri istediler! Sert çıktı: "Eli sopalı ağzı salyalı, değnekçi yargısız infazcılar..."

Mert Hakan Yandaş istemeyerek imzayı attı!

Mert Hakan Yandaş istemeyerek imzayı attı!

Türkiye'nin süt deviydi! İflas bayrağını çektiler! İcradan satışa çıkacak

Türkiye'nin süt deviydi! İflas bayrağını çektiler! İcradan satışa çıkacak

Forbes açıkladı: En çok milyarderi mezun eden 12 üniversite belli oldu

Forbes açıkladı: En çok milyarderi mezun eden 12 üniversite belli oldu

Yeni dönem başlıyor, hazırlıklar tamamlandı! E-imzadan sonra sıra onda..

Yeni dönem başlıyor, hazırlıklar tamamlandı! E-imzadan sonra sıra onda..

AK Parti ve CHP buluştu: Asgari ücrette bayram mesaisi! 'Umarım müjdeyi verirsiniz'

AK Parti ve CHP buluştu: Asgari ücrette bayram mesaisi! 'Umarım müjdeyi verirsiniz'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Apple'da hangi ürünler trend? İşte en çok satan 10 ürün listesi

Apple'da hangi ürünler trend? İşte en çok satan 10 ürün listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.