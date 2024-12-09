Esad rejiminin bitmesi piyasaları nasıl etkiledi? "Siyasi istikrar lazım" diyerek beklentilerini açıkladı... 9 Aralık 2024 gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından piyasaların nasıl fiyatlandığı merak ediliyor. Esad'ın Rusya'ya sığınması ve 61 yıllık iktidarın son bulması ile Orta Doğu'da yaşanan gerilimin piyasalara olan etkisi takip ediliyor. Peki, Orta Doğu'da yaşanan bu gerilimlerin ardından altın ve borsada nasıl bir etki oluşturdu?

ÇİMENTO HİSSELERİ KATLANDI

Borsa İstanbul'da yaşanan gelişmeler ise dikkat çekiyor. Esad sonrası çimento hisselerinin yüselişe geçmesi yatırımcı tarafından takip ediliyor.

HaberTürk'ün Yazası Abdurrahman Yıldırım canlı yayında piyasalarda yaşanan hareketlilikleri değerlendirdi. Yıldırım, risklerin göz ardı edildiğini sadece olumlu yanlara bakıldığını söyleyerek, "Piyasanın, orta ve uzun vadedeki riskleri görmek istemediğini anlıyorum. Esad'ın gidişi, mevcut pozitif trendi engelleyecek güçte değil çünkü, pozitif ve yakın vade fiyatlanır. İlk önce bölgede siyasi istikrar lazım" sözlerini kullandı.

KRİTİK SEVİYE TEST EDİLECEK

Milliyet'e konuşan Ekonomist Hikmet Baydar ise piyasalar için, yönün yukarıda olduğunu belirterek, "Olumsuz gelişme olmadığı takdirde 10 bin 153 puan olan kritik seviyeyi test edeceğiz gibi görünüyor. Bu seviye kırılması oldukça zor bir bölge ve kırılması durumunda 10 bin 752 puan seviyesine kadar sert çıkışları görme ihtimalimiz de artacaktır" sözlerini kullandı.

Altın için de konuşan Baydar, fiyatların aşağı yönlü devam ettiğini kaydederek, altının son iki haftayı düşüşle kapattığını vurguladı. Baydar, Trump nedeniyle altına temkinli yaklaşıldığını vurguladı.

ALTINDA YÖN AŞAĞIA KAYABİLİR

Baydar, "Önümüzdeki dönemde özellikle 20 Ocak’tan sonra altında aşağı yönlü baskıyı daha fazla hissedebiliriz. Teknik olarak orta vade aşağı sinyalleri gelmesi nedeniyle ons altının 2600 dolar seviyelerini aşağı yönlü kırma ihtimalinin yükseldiğini söyleyebiliriz. Bölgede savaşların bitirileceğine yönelik adımlar atıldığı takdirde altında düşüş sertleşebilir" sözlerini kullandı.

Cuma gününü hatırlatan Baydar, dolar/TL'nin en üst seviyelere çıktığını söyledi. Baydar, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Cuma günü dolar/TL haftanın en üst seviyelerine yakın yerdeydi. Ciddi bir hareketlilik beklemediğimiz dolarda CDS primlerinin düşmesi, tahvile alım eğiliminin devam etmesi ve enflasyondaki düşüşe paralel faiz indirimlerinin geleceği beklentisi TL pozisyonunu hala cazip kılmaktadır. O yüzden önemli bir hareketlenme beklememekle beraber 35 TL civarı bir değerle yılı kapatabileceği gözükmektedir”