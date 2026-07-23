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Faiz kararı sonrası piyasalarda son durum ne? İşte borsa, altın ve dövizde rakamlar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, yılın 5. faiz kararını açıklayarak politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu. Karar sonrası Borsa İstanbul, dolar, euro ve altın piyasasında hareketli saatler yaşandı. İşte canlı rakamlar...

Faiz kararı sonrası piyasalarda son durum ne? İşte borsa, altın ve dövizde rakamlar...
Cansu Çamcı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu, piyasaların merakla beklediği faiz kararını duyurdu. Banka, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37’de sabit bıraktı.

Kararın hemen ardından Borsa İstanbul, döviz kurları ve altın fiyatlarında ne oldu? İşte faiz kararı sonrası piyasalarda son durum ve canlı rakamlar:

1. BORSA İSTANBUL (BIST 100)

Karar öncesinde 14.184,42 puan seviyesinde seyreden BIST 100 endeksi, açıklamanın ardından 14.196 puandan işlem gördü.

BIST 100 Endeksi: 14.196

Faiz kararı sonrası piyasalarda son durum ne? İşte borsa, altın ve dövizde rakamlar... 1

2. DÖVİZ PİYASASI (DOLAR VE EURO)

Merkez Bankası'nın sıkılaşma ve faiz mesajları sonrası döviz kurlarında çok sınırlı bir gerileme görüldü.

Dolar/TL: 47.23 seviyenden
Euro/TL: 53.99 seviyesinden

3. ALTIN PİYASASI (GRAM VE ONS ALTIN)

Dolar/TL kuru ve küresel ons fiyatlamasıyla yön bulan altın piyasasında faiz kararı sonrası sınırlı bir geri çekilme yaşandı.

Gram Altın: 6.211 TL seviyesinde
Ons Altın: 4.091 dolar seviyesinde
Çeyrek Altın: 10.535TL seviyesinde

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Anahtar Kelimeler:
TCMB Faiz kararı
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