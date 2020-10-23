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Faiz kararına borsanın tepkisi... 23 Ekim 2020 Cuma KAP haberleri! KAP'da halka arz olan hisseler hangisi? Son dakika şirket haberleri!

BORSA HABERLERİ  | 23.10.2020 07:22 | Son Güncelleme

23 Ekim Cuma günü Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda hangi haberlerin yayınlandığı araştırılıyor. Borsa İstanbul'da yayınlanan güncel haberler nedir yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İşte 23 Ekim KAP haberleri ve şirketlerin halka arz açıklamaları...

Faiz kararına borsanın tepkisi... 23 Ekim 2020 Cuma KAP haberleri! KAP'da halka arz olan hisseler hangisi? Son dakika şirket haberleri!

Koronavirüs salgınından dolayı yatırım yapan vatandaşlar, altın ve dolar gibi yatırım araçlarındaki hareketli seyirlerden dolayı hisse senetlerine yöneldi. Bu nedenle salgının etkisiyle artan küçük yatırımcılar da borsada kendini göstermeye başladı. Günlük olarak şirketlerin KAP haberlerindeki açıklamaları takip eden yatırımcılar, hangi şirketlerin Borsa İstanbul'da açıklama yaptığını ve hangi şirketlerin halka arz duyurusunu yaptığını araştırıyor. İşte 23 Ekim 2020 Cuma son eklenen KAP haberleri..

23 EKİM 2020 SON EKLENEN KAP HABERLERİ

Bugün KAP'da son dakika şirket haberleri paylaşılıyor merak ediliyor. 22 Ekim KAP haberleri saat 09:00 itibari ile paylaşılıyor. Dün Merkez Bankası'nın faiz kararını sabit tutmasının ardından borsa güne nasıl başlayacak merak ediliyor.

23 EKİM 2020 CUMA KAP HABERLERİ

Günlük ve anlık olarak son dakika KAP haberlerini, Borsa İstanbul şirket duyurularını ve hangi şirketlerin halka arz duyurusu yaptığı haberlerini yukarıdaki linkten anlık olarak takibini yapabilirsiniz.

Son dakika kap şirket haberleri

HALKA ARZ NEDİR?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bazı şirketler halka arz açıklaması yapmaktadır. Peki halka arz nedir, ne anlama gelir? Bazı şirketlerin bir takım sebeplerden dolayı mevcut hisse senetlerini satışa sunduğunu açıklamasının ardından, yatırımcılara hissedar olması için hisselerinin satın alınmasına izin verilme sürecidir. Bir süredir büyüme gösteren ve faaliyetlerine başarılı bir şekilde devam eden şirketler, bu faaliyetleri artırmak ve başarılarının devam etmesini sağlamak için halka arz açıklaması yaparak kendilerine fon sağlar. Bu şirketler halka arz açıklamasının ardından yatırımcıların da desteği ile kendilerine fon sağlamış olur. Şirketlerin fon desteği bankalardan kredi almasının ya da farklı kaynaklardan borç edinmesinin önünü kapatır. Bu sayede yatırımcılar, bu şirketlerin hisse senetlerini satın alarak, başarılı faaliyetlerine devam etmesine destek olurken, borsada o şirketin değerine yatırım yapmış olurlar.

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