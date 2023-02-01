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FED toplantısı öncesi uzmanından altın analizi! Kritik seviyeleri kademe kademe hesapladı

01.02.2023 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalar dalgalı seyrine devam ederken Altın ve Para Piyasaları Uzman Senol Kaan'dan kritik altın analizi geldi. Detaylı altın analizi yapan uzman isim kritik FED faiz kararı öncesinde, altın seviyelerini kademe kademe gösterdi. İşte tüm detaylar...

FED toplantısı öncesi uzmanından altın analizi! Kritik seviyeleri kademe kademe hesapladı

Son dönemlerde rekor tazelemeye devam eden altın fiyatları yakından takip ediliyor. Gözler FED faiz toplantısında alınacak faiz kararına çevrilmişken, kararın altının yönünü nasıl etkileyeceği de merak konusu oldu. Uzman Kaan, altın fiyatı için senaryolarını paylaştı. Teknik analiz yaparak önce düşüş olabileceğine dikkat çeken Kaan, sonra altının yükseleceği o seviyeyi işaret etti.

FED toplantısı öncesi uzmanından altın analizi! Kritik seviyeleri kademe kademe hesapladı

"ALTIN YATIRIMCILARI İÇİN GÜZEL BİR HABER"

Uzun vadede yükselişine devam eden ons altın 1.900'lü seviyelere geri çekilmesinin ardından 1.922 dolara yeniden yükseldi. Ons altında teknik analiz yapan uzman Kaan, altının 1920, 1940 ve daha üst seviyelere çıkabileceğini belirtti. Bu bölgelerden geri çekilme olması halinde 1880 - 1885 seviyelerine kadar düşebileceğini söyledi.

Altının 1880'li seviyelerinden geri dönmesi durumunda, "Altın yatırımcıları için güzel bir haber" ifadesini kullanan Kaan, 1910, 1924 ve en son ana hedef 1980'li bölgeleri işaret etti.

FED toplantısı öncesi uzmanından altın analizi! Kritik seviyeleri kademe kademe hesapladı

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023'ün ilk FED faiz kararı 1 Şubat (bugün) açıklanacak. Toplantıda alınacak kararın Türkiye saati ile 21.30 - 22.00 aralığında belli olması bekleniyor.

FED faiz kararı beklentisi genel olarak, faizlerin 25 baz puan artırılması yönünde. Yüzde 30 ihtimalle 50 baz puan artış yapılabileceği konuşuluyor.

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