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FENER hisselerine Mesut Özil etkisi: Borsa liginde ocak ayının şampiyonu Fenerbahçe oldu

BORSA HABERLERİ  | 01.02.2021 13:46 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında en yüksek kazandıran FENER ismiyle Fenerbahçe hissesi oldu. Fenerbahçe hissesi yüzde 28,6 ile en yüksek kar yapan şirket oldu. Öte yandan Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın hisseleri geçtiğimiz ay yüzde 9,4 değer kaybetti. İlk dört büyük takım arasında Fenerbahçe, ocak ayını 3 milyar 761 milyon 240 bin lira piyasa değeriyle tamamlayarak ilk sırada yerini aldı.

FENER hisselerine Mesut Özil etkisi: Borsa liginde ocak ayının şampiyonu Fenerbahçe oldu

Fenerbahçe Futbol AŞ geçtiğimiz ay Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında ilk sıraya yerleşerek, yükseliş oranını yüzde 28,6'ya çıkardı. AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi, ocak ayında yüzde 7,4 değer kazandı. FENER hisseleri neden yükseldi araştırması yapan yatırımcılara Mesut Özil transferi ile yükselişin dikkat çektiğini belirtelim. İşte Fen hisseleri son durum...

FENER HİSSESELERİNİ MESUT ÖZİL Mİ ARTIRDI?

Geçen ay yatırımcısına yüzde 28,6 ile en fazla Fenerbahçe kazandırdı. Fenerbahçe, gerçekleştirdiği transferlerle birlikte borsada da başarılı bir performans sergilerken, analistler, Fenerbahçe'nin Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in transferiyle hisselerindeki yükselişlere dikkati çekti. Fenerbahçe, Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Söz konusu dönemde Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri yüzde 1,5 arttı. Analistler, Beşiktaş'ın yeşil sahalardaki başarılı performansının hisselerine de yansıdığını ifade etti.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği'nin hisseleri yüzde 0,8 değer kazanırken, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın hisseleri yüzde 9,4 değer kaybetti.

Yılın ilk ayında yeşil sahalardaki başarılı performans ve gerçekleştirilen transferlerle spor şirketlerinin olumlu etkilenen hisseleri, kulüplerin mali tablolarındaki kötü gidişatın etkisiyle baskılandı.

Analistler, dört büyüklerin borcunun 14 milyar liraya dayandığını belirterek, kulüplerin borcunun son 8 yılda yüzde 579 artış gösterdiğine dikkati çekti.

FENER HİSSELERİ EN FAZLA DEĞERİ OLAN SPOR HİSSESİ OLDU!

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip olurken, Fenerbahçe, ocak ayını 3 milyar 761 milyon 240 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi, 1 milyar 981 milyon 800 bin lira piyasa değeriyle Galatarasay, 1 milyar 230 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor ve 983 milyon 999 bin 999 lira piyasa değeriyle Beşiktaş izledi.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin ocak ayı getirileri ve piyasa değerleri şöyle:

Şirket 2020 Aralık kapanış fiyatı (TL) 2021 Ocak kapanış fiyatı (TL) 2021 Ocak aylık değişim (yüzde) Piyasa değeri (TL)

Fenerbahçe 29,56 38,00 +28,6 3.761.240.000

Beşiktaş 4,04 4,10 +1,5 983.999.999

Trabzonspor 2,44 2,46 +0,8 1.230.000.000

Galatasaray 4,05 3,67 -9,4 1.981.800.000


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