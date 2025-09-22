FİNANS

Fenerbahçe hisseleri düştü, Koç Holding hisseleri yükseldi

Fenerbahçe'de olağanüstü yapılan seçimin ardından borsada işlem gören hisselerde kayıp yaşandı. Sarı-lacivertlilerin 38. başkanı seçilen Sadettin Saran'ın ardından borsada işlem göre Fenerbahçe hisseleri (FENER), güne 13,28 liradan başladı. Aynı saatlerde Koç Holding hisseleri ise yüzde 3'e yakın yükseliş gösterdi. Peki şu saatlerde Fenerbahçe'nin hisseleri ve Koç Holding'in hisselerinde son durum ne? İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Fenerbahçe'nin dün gerçekleştirilen tarihi seçiminde 38. Başkan Sadettin Saran oldu. 7 yıllık Ali Koç yönetimi sonlanırken Pazrtesi gününe borsa bu tarihi anları işleme aldı.

Fenerbahçe hisseleri düştü, Koç Holding hisseleri yükseldi 1

GÜNE KAYIPLA BAŞLADI

Seçim sonrası ilk işlem gününde Fenerbahçe hisseleri (FENER), güne 13,28 liradan başladı. Ancak erken saatlerde artan satışlarla birlikte hisselerde yüzde 3'ün üzerinde değer kaybı görüldü.

Fenerbahçe hisseleri düştü, Koç Holding hisseleri yükseldi 2

Saat 10:19 itibarıyla hisseler 12,81 liraya geriledi. Gün içinde en düşük 12,62 lira, en yüksek 13,35 lira seviyeleri kaydedildi. Şu anda hisseler 12,83 lira seviyesinde görülüyor. Analistler, seçim sonrası belirsizlik ve yeni yönetimin atacağı adımların yatırımcılar tarafından yakından izlendiğini belirtiyor.

Fenerbahçe hisseleri düştü, Koç Holding hisseleri yükseldi 3

KOÇ HOLDİNG'İN HİSSELERİ YÜKSELDİ

Sabah saatlerinde ise Koç Holding'in hisseleri yükseliş kaydetti. Buna göre, dev holding hisseleri aynı saatlerde yüzde 3'e yakın yükseliş gösterdi.

Fenerbahçe hisseleri düştü, Koç Holding hisseleri yükseldi 4

KISA VADELİ SATIŞLAR MI?

Borsa uzmanları, FENER hisselerindeki düşüşün kısa vadeli tepki satışlarından kaynaklanabileceğini, uzun vadede kulüp yönetiminin atacağı adımların fiyat üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor. Koç Holding hisselerinin yükselişinin ise şirketin mevcut performansı ve piyasa beklentileri doğrultusunda şekillendiği belirtiliyor.
CANLI BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
328.5
12.156.537.151,00
% 2.74
16:26
ASELS
212.9
11.687.176.926,90
% 4.16
16:26
SASA
4.21
8.431.258.608,80
% 3.44
16:26
ISCTR
15.3
6.053.605.040,95
% 1.53
16:26
AKBNK
67.85
5.956.229.394,35
% 1.8
16:26
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç borsa Sadettin Saran fenerbahçe
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

