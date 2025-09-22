Fenerbahçe hisseleri düştü, Koç Holding hisseleri yükseldi

Fenerbahçe'nin dün gerçekleştirilen tarihi seçiminde 38. Başkan Sadettin Saran oldu. 7 yıllık Ali Koç yönetimi sonlanırken Pazrtesi gününe borsa bu tarihi anları işleme aldı.

GÜNE KAYIPLA BAŞLADI

Seçim sonrası ilk işlem gününde Fenerbahçe hisseleri (FENER), güne 13,28 liradan başladı. Ancak erken saatlerde artan satışlarla birlikte hisselerde yüzde 3'ün üzerinde değer kaybı görüldü.

Saat 10:19 itibarıyla hisseler 12,81 liraya geriledi. Gün içinde en düşük 12,62 lira, en yüksek 13,35 lira seviyeleri kaydedildi. Şu anda hisseler 12,83 lira seviyesinde görülüyor. Analistler, seçim sonrası belirsizlik ve yeni yönetimin atacağı adımların yatırımcılar tarafından yakından izlendiğini belirtiyor.

KOÇ HOLDİNG'İN HİSSELERİ YÜKSELDİ

Sabah saatlerinde ise Koç Holding'in hisseleri yükseliş kaydetti. Buna göre, dev holding hisseleri aynı saatlerde yüzde 3'e yakın yükseliş gösterdi.

KISA VADELİ SATIŞLAR MI?

Borsa uzmanları, FENER hisselerindeki düşüşün kısa vadeli tepki satışlarından kaynaklanabileceğini, uzun vadede kulüp yönetiminin atacağı adımların fiyat üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor. Koç Holding hisselerinin yükselişinin ise şirketin mevcut performansı ve piyasa beklentileri doğrultusunda şekillendiği belirtiliyor.

