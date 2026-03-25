Fiyatlar resmen değişti! Aralarında Koç Holding de var

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı kapsamında iki hissede fiyat düzeltmesi yapıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Açıklamaya göre, Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. (AGESA) ile Koç Holding A.Ş. (KCHOL) paylarında temettü ödemeleri nedeniyle fiyatlarda değişiklik gerçekleşti.

Begüm Özkaynak

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iki şirketin pay fiyatlarında temettü dağıtımı sonrası teorik fiyat hesaplamalarının güncellendiği belirtildi.

AGESA HİSSESİNDE DÜZELTME

Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. (AGESA) için pay başına brüt temettü 6,9444444 TL, net temettü ise 5,9027777 TL olarak açıklandı. Temettü ödemesi sonrası teorik fiyat 213,556 TL olarak hesaplandı.

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

KCHOL HİSSESİNDE DÜZELTME

Koç Holding A.Ş. (KCHOL) için pay başına brüt temettü 6,83 TL, net temettü 5,8055 TL olarak duyuruldu. Temettü sonrası teorik fiyat ise 182,67 TL olarak belirlendi.

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASTOR
201.6
3.596.116.022,60
% 5.11
11:14
THYAO
295.5
3.305.083.801,00
% 1.55
11:14
ASELS
346
2.231.105.118,00
% -1.7
11:14
PEKGY
14.67
2.116.083.376,34
% 3.31
11:14
TUPRS
255
1.762.363.574,00
% -1.54
11:14

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

