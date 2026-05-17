'Kimse satmaz' uyarısı '550 bin TL'lik arazi 5,5 milyona çıktı'

Bir süre önce ev satışlarında düşük bedel gösterenlerin ve dolandırıcılığın önüne geçmek için elektronik ilan doğrulama sistemi hayata geçirilmişti. Ama bazıları o sistemden kaçmak için sanal medya üzerinden emlak ilanı vermeye başladı. Uzmanlar da bu ilanlara kanmayın diyerek herkesi uyardı.

Kanal D Haber'de yer alan habere göre, söz konusu şahıslar sanal medyada ilan paylaşıp ev arayanları ağlarını düşürmeye çalışıyorlar. Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç "Dolandırıcılar çok fazla kullanıyor" dedi. Elektronik ilan doğrulama sisteminin hayata geçirilmesiyle birlikte dolandırıcılar artık emlak sitelerine girip ilan veremiyor.

Araç "Elektronik ilan doğrulama sisteminin devreye girmesiyle beraber taşınmaz yetki numarası olmayanlar bu platformlara ilan giremiyor. Sosyal medya ilanlarını şahıslar kullanıyor" ifadelerini kullandı. Usulsüz ilan vermek isteyenlerin ise sanal medyayı mesken tuttuğu aktarıldı.

"MÜŞTERİYİ ÇEKMEK İÇİN SAHTE FİYATLAR VE SAHTE RESİMLERLE İLAN GİRİŞLERİ ÇOK FAZLA SOSYAL MEDYADA"

Araç "Müşteriyi çekmek için özellikle sahte fiyatlar ve sahte resimlerle ilan girişleri çok fazla sosyal medyada" şeklinde konuştu. O yüzden dikkatli olmakta fayda olduğu vurgulandı. Çünkü kapora dolandırıcılarının da artık sanal medyayı kullandığına işaret edildi.

"KİMSE 10 MİLYONLUK EVİNİ 5 MİLYONA SATMAZ"

Araç "Burada amaç hani burada müşteriyi yakalayıp para almak, kapora almak" dedi. Mikrofon uzatılan bir vatandaş ise "Ben bir arazi sordum. 550 bin TL dediler. Aradım tarafı bana 5,5 milyona çıkıyordu" şeklinde konuştu. Araç da "Hiç kimse bugün 10 milyonluk evini 5 milyona satmaz" ifadelerini kullandı.

Şenay Araç "Elektronik ilan doğrulama sisteminde evinizi 10 milyona girdiyseniz sistem sizin düşük bedel göstermenizi engelliyor. Vergi kaçırıyorsunuz..." dedi.